От войны не скроешься

Семья, которая накануне приехала в Белгород из Харькова, погибла во время ракетного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, который велся из-за Харькова.

Об этом рассказал местный житель, ему с супругой чудом удалось остаться в живых. Когда прогремел взрыв, они проснулись и выбежали из дома. Вскоре жилище охватил пожар. Проживающие по соседству харьковчане спастись не смогли.

«Рядом с флигелем попал снаряд. Там ночевала семья — из Харькова приехали сын, теща и сестра пережить боевые действия. Грянул выстрел, флигель этот разворотило», — поделился невольный участник событий.