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Московский листок

От войны не скроешься

Опубликовано 08.07.2022 в разделе комментариев 0

война жертвы
От войны не скроешься

Семья, которая накануне приехала в Белгород из Харькова, погибла во время ракетного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, который велся из-за Харькова.

Об этом рассказал местный житель, ему с супругой чудом удалось остаться в живых. Когда прогремел взрыв, они проснулись и выбежали из дома. Вскоре жилище охватил пожар. Проживающие по соседству харьковчане спастись не смогли.

«Рядом с флигелем попал снаряд. Там ночевала семья — из Харькова приехали сын, теща и сестра пережить боевые действия. Грянул выстрел, флигель этот разворотило», — поделился невольный участник событий.

 



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