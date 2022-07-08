Зеленский готов стоять насмерть до последнего украинца

Киев не готов к территориальным уступкам в пользу России, заявил в эфире CNN президент Украины Владимир Зеленский.
Он отверг возможность дипломатического урегулирования ситуации путем отказа Киева от части регионов.
"Украинцы не готовы отдать свою землю, согласиться, что эти территории принадлежат России", — сказал Зеленский.
Он отметил, что Киев постоянно повторяет эту позицию и пообещал, что готов доказать свою приверженность ей.
Это значит, что боевые действия будут продолжаться неопределенно долго, до победы одной из сторон.
Угадайте какой, и какую цену за нее заплатят обе стороны.
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Потапыч написал 08.07.2022 12:10
Вопрос только в том, как быстро это будет происходить, но если у России просто напросто нет современного оружия, то о чем дисскурс?????