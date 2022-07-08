Зеленский готов стоять насмерть до последнего украинца

Киев не готов к территориальным уступкам в пользу России, заявил в эфире CNN президент Украины Владимир Зеленский.

Он отверг возможность дипломатического урегулирования ситуации путем отказа Киева от части регионов.

"Украинцы не готовы отдать свою землю, согласиться, что эти территории принадлежат России", — сказал Зеленский.

Он отметил, что Киев постоянно повторяет эту позицию и пообещал, что готов доказать свою приверженность ей.

Это значит, что боевые действия будут продолжаться неопределенно долго, до победы одной из сторон.

Угадайте какой, и какую цену за нее заплатят обе стороны.