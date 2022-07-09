Нам нужны твои комнаты. Не нравится? Психушка ждёт!

«Иметь большую квартиру в Ростове-на-Дону небезопасно, на неё покушаются» - эта простая истина известна Псэпковской Ядвиге Владимировне на собственном опыте. Она и её мать унаследовали 6-ти комнатную квартиру, да еще и в центре Ростова (по адресу пер. Газетный, 50). Кто-то подсчитал, что на двоих это слишком жирно.

Отметим, что идеологи рыночной экономики говорили нам про святость частной собственности, но не очень останавливались на законах, по которым эта святость работает. Например, о том, что обладатель «святой» собственности тоже должен быть «свят». То есть, обладать достаточной силой и связями, чтобы эту «святость» (собственность) удерживать. Ежели же личной силы («святости») не хватает, то собственность твоя в твоих руках совсем не свята, а наоборот, легко отчуждаема тем, у кого нужной святости в избытке.

Итак, в квартире начали появляться новые жильцы. У всех жильцов были на руках договоры купли-продажи (в настоящее время незваными гостями занято 4 комнаты из шести). Как рассказывает Ядвига Псэпковская — ни она, ни её мать никому из этих людей комнат не продавали. Ядвига обращалась в правоохранительные органы. Правоохранительные органы игнорировали.

Мать Ядвиги, Шепелева Ольга Павловна, умирала в больнице при странных обстоятельствах. Ядвига точно уверена, что её убили. По поводу смерти Ольги Павловны возбуждено уголовное дело. Следствие по делу идёт. Особых результатов нет. Ядвигу пытались отравить. Она лечилась в железнодорожной больнице. Правоохранители снова бездействуют.

В начале 2022 года Ядвига Псэпковская обращается за помощью к правозащитной организации «Быть услышанным». Председатель организации Сагайда Павел Викторович вместе с тремя свидетелями навестил спорную квартиру. При этом, как рассказывает Павел Викторович, один из жильцов не смог скрыть признаков беспокойства. Был составлен акт, подано заявление участковому. (По ст. 159 ч. 4 Ук, «Мошенничество).

После этого правоохранители резко начали действовать. 11 февраля участковый г. Рамазанов взломал дверь, вызвал санитаров и доставил Ядвигу Псэпковскую в дурдом на «Ковалевку». Поскольку Ядвига сама идти не хотела, участковый «помог» ей, сломав руку. Отметим, что господа-мошенники и раньше угрожали Ядвиге, что засунут её в дурдом, поэтому она заблаговременно прошла освидетельствование у психиатра. Это не помогло. Особо отметим, что в момент госпитализации ей не дали никому позвонить. Причём, поместили её не в приёмный покой (как делают с больными при поступлении), а сразу во второе женское отделение. Видимо, чтобы посторонних глаз было поменьше. Как рассказывает Ядвига, в дурдоме она подверглась крайне дурному обращению, а именно: оскорбления, избиения, привязывание к кровати, болевые уколы. По словам Ядвиги санитары не скрывали от неё, что её помещение в дурдом обошлось заказчику в 150 тысяч рублей.

Выпустили Ядвигу через 4 месяца из-за того, что её начал искать и, соответственно, нашёл следственный комитет (в который она ранее обращалась). Впрочем никаких правовых оценок ее похищению и помещению в дурдом дано не было.

Что тут ещё можно отметить? Только одно, но очень важное обстоятельство. Ядвига является членом участковой избирательной комиссии (Кировской) с решающим голосом. По закону какие-то действия в её отношении можно проводить только с разрешения прокурора Ростовской области. Однако в данном случае её поместили в психушку просто потому, что её квартира понадобилась жуликам (скорее всего, даже не самого крупного ранга). Подчёркиваю, она не переходила дорогу крупным чиновникам, она не переходила дорогу мегаолигархам. Просто заказ от жуликов, максимум, среднего размера, и её неприкосновенность, как корова языком слизнула. По мнению автора материала - это всё, что нужно знать о капитализме, демократии и избирательной системе в РФ!