Музыкальная угроза стране

В распоряжении СМИ с подачи «Фонтанки» оказался список музыкальных исполнителей, чьи выступления в России нежелательны. У одних перечисленных в нем музыкантов были сложности с организацией концертов после начала специальной военной операции в связи с их позицией, другие просто покинули страну. Список предоставлен одним из музыкантов, обнаружившим себя в стоп-листе.

Честно говоря, у меня один вопрос - зачем?

Скажем, стоп-лист для журналистов - вещь давняя и широко известная. Причем даже не путинское изобретение - сущенствует еще со времен Ельцина. Ты ни о чем не подозреваешь, просто тебя перестают куда-либо приглашать - на ТВ, на крупные мероприятия. Причем иногда кто-то тебя все же приглашает, но потом звонит и извиняется.

Я в таком списке состоял лет пятнадцать, потом вдруг из него выпал - и как прорвало, по два эфира в день. А года полтора назад опять - как отрезало, стал вдруг всем сразу неинтересен. И опять - недавно позвонила с одной очень популяроной передачи молоденькая редакторша - и через день снова позвонила с извинениями, наверно, как раньше могла звонить ее мама - время дет, но не меняется...

Но с журналистами понятно - тут какая-никакая политика. Хотя, если подумать, открытое и наглое нарушение конституционного права на свободу слова наносит ущерба государству куда больше, чем я, к примеру, мог бы наговорить на ТВ при всем моем желании такой ущерб нанести.

Однако ж зачем запрещать музыкантов?

Ну даже скажет что-то со сцены Шевчук - ну и что? Его зрители тоже именно так и думают, можно смело и не говорить ничего. И молчащий Гребенщиков гораздо сильней бьет по репутации властей, чем любые его слова - да что он там такого может сказать?

Недавно послушал его у Кати Гордеевой. Ну да, смело. Из Лондона. Из Кемерова так не получилось бы... Солдат, говорит, награждают за убийство детей..

Да любой средней руки пропагандон разделал бы его под орех! Во-первых, в наградных листах стоят описания подвигов, ничего общего не имеющих с военными преступлениями. Солдат за подвиги награждают, сопряженными с риском для жизни. Не окружающих, а своей собственной, бесценной.

А во-вторых, назовите мне счастливую страну, где солдаты сами выбирают себе войну?

Но в стране победившего непрофессионализма нет средней руки пропагандонов - остались одни херовые, чаще всего вообще профнепригодные. Вот им в облегечние непосильной ноши - эти списки...

А куда, кстати, годные пропагандоны подевались? А они сами в этих списках! Как Невзоров и даже сам Сурков, долгие годы сам отвечавший за эти списки...

Это ладно. Я подозреваю, что и на военных такие списки есть. Поэтому и руководство спецоперацией такое у нас блистательное... Кто-то же придумал называть так это мероприятие...

Анатолий Баранов