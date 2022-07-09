Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что численность украинских войск составляет более миллиона человек, сообщило в пятницу украинское интернет-издание "Страна.ua".

По его словам, в состав украинских войск входят вооруженные силы Украины - до 700 тысяч человек, национальная полиция - до 100 тысяч, нацгвардия - до 90 тысяч, пограничники - до 60 тысяч человек.

Любопытно, что Россия, стоящая на пятом месте в мире по численности армии, тоже имеет официально чуть более миллиона человек. Больше только у КНДР, США, Индии и Китая. А у Турции, лучшей армии Европы, к примеру, всего полмиллиона солдат.

Группировка РФ на территории Украины оценивается экспертами примерно в 150 тысяч человек, официальных данных нет - это военная тайна.

Украина, как известно, несет большие потери в живой силе, но огромная численность вооруженных сил позволяет не обращать внимания на потери.

А.Б.