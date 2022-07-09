Прошла международная конференция по восстановлению Украины

На конференции в Лугано по восстановлению Украины премьер Шмыгаль представил карту – кто из стран что будет восстанавливать:
— Ирландия – Ровно
— Германия – Чернигов
— Канада – Сумы
— США и Турция – Харьков
— Чехия, Финляндия и Швеция – Луганск
— Бельгия – Николаев
— Швеция и Нидерланды – Херсон
— Швейцария – Одессу
— Норвегия – Кировогорад
— Австрия – Запорожье
— Польша и Италия - Донецк
Польше и Италии повезло больше всех - чтобы начать восстановление, им придется Донецк окончательно разрушить, захватить и потом восстанавливать. Тоже самое касательно Луганска и Финляндии со Швецией, недавно вступивших в НАТО, видимо, затем, чтобы подготовить себе площадку для строительства...
Ирландии же повезло меньше всех - она будет восстанавливать Ровно, которые вообще не подвергся военным разрушениям, зато сильно пострадал от самостийного хозяйствования последних 30 лет...
А.Б.
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