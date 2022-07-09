На конференции в Лугано по восстановлению Украины премьер Шмыгаль представил карту – кто из стран что будет восстанавливать:

— Ирландия – Ровно

— Германия – Чернигов

— Канада – Сумы

— США и Турция – Харьков

— Чехия, Финляндия и Швеция – Луганск

— Бельгия – Николаев

— Швеция и Нидерланды – Херсон

— Швейцария – Одессу

— Норвегия – Кировогорад

— Австрия – Запорожье

— Польша и Италия - Донецк

Польше и Италии повезло больше всех - чтобы начать восстановление, им придется Донецк окончательно разрушить, захватить и потом восстанавливать. Тоже самое касательно Луганска и Финляндии со Швецией, недавно вступивших в НАТО, видимо, затем, чтобы подготовить себе площадку для строительства...

Ирландии же повезло меньше всех - она будет восстанавливать Ровно, которые вообще не подвергся военным разрушениям, зато сильно пострадал от самостийного хозяйствования последних 30 лет...

А.Б.