Маск больше не покупает Твиттер

Компания Twitter планирует обратиться в суд с иском на американского миллиардера Илона Маска после того, как он решил расторгнуть сделку о покупке соцсети, сообщает Sky News.

Причиной отказа от приобретения соцсети Twitter стало несогласие от передачи запрошенных данных о функционировании платформы, без которых нельзя убедиться в целесообразности покупки. По данным издания The Washington Post, речь идёт о ситуации с оценкой числа спам-аккаунтов.

Маск заявил, что сделка о приобретении Twitter приостановлена до тех пор, пока не будут предоставлены подтверждения, что поддельными являются не более 5% аккаунтов соцсети.

Интересно, какая вещи выясняются - в Твиттере полно фальшивых аккаунтов. А в Фейсбуке? В Телеге?

И вот эти многомиллионные промотры котиков и содержимого холодильников - это тоже накрутка?

А.Б.