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Московский листок

Украинские диверсанты что-то взорвали перед поездом

Опубликовано 10.07.2022 в разделе комментариев 0

украина террор война всу
Украинские диверсанты что-то взорвали перед поездом

На перегоне Робчик — Песчанка перед грузовым поездом сработало неизвестное взрывное устройство. Были повреждены стекла кабины машиниста, сами пути не повреждены, в результате ЧП никто не пострадал.

Пассажирские поезда №301/302 Адлер-Минск будут следовать по измененному маршруту из-за ранее произошедшего инцидента на перегоне Песчаники-Робчик, информирует Московская железная дорога.

***

В общем, хорошо пока. Никто не пострадал.

На самом деле - приписка. Вроде диверсия была, но никакого риска - и никакого смысла.

Такое и во время войны было, когда партизаны взрывали великое множдество зарядов под железнодорожным полотном безо всякого эффекта. Перед важным поездом обычно шла платформа с солдатами, смотрели, нет ли чего на путях. Такую охрану особо не возрвешь, риск большой к тому же. А просто пустой перегон взрывать - через полчаса приезжает ремонтная команда, чинят полотно за пять минут и всем хорошо - партизаны отчитались за диверсию, фрицы - за ее ликвидацию.

А тут даже полотно не пострадало...

Однако ж вот чего боюсь - среди болванов, работающих "на отвяжись" может оказаться идейный диверсант-подрывник, и тогда проблема...

Ну и вообще, я много лет назад писал про будущий укранский терроризм - вы слушали? Нет, не слушали. А теперь у меня рецептов нет.

А.Б.

 



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