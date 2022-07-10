И ни одного политика с мозгами

На выходные продолжу тему дебилов.

Я снова напишу о курении, но смысл данной статьи далеко не в курениим, и я надеюсь, что смогу этот смысл довести даже для тех, кто имеет «прекрасное образование» и безусловно уверен в своём уме. Хоть до некоторых из них.

Недавно в обсуждении проблем образования всплыло понятие «лига плюща», как супер-пупер высочайшего качества высшее образование, дающее молодому человеку огромное стартовое преимущество.

«Лига плюща (англ. The Ivy League) — ассоциация восьми частных американских университетов, расположенных в семи штатах на северо-востоке США. Это название происходит от побегов плюща, обвивающих старые здания в этих университетах. Университеты, входящие в лигу, отличаются высоким качеством образования».

Кратко для справки, чтобы вы понимали о каких американских университетах идёт речь (в алфавитном порядке): Брауновский, Гарвардский, Дартмутский, Йельский, Колумбийский, Корнеллский, Пенсильванский, и Принстонский университеты. Они частные, образование в них чрезвычайно дорогое и считается лучшим в мире.

Из выпускников этих университетов формируется элита США, причём, если это образование и не всегда присутствует в виде образования президентов США (скажем, если Д. Кеннеди учился в Гарварде и Принстоне, а Д. Трамп окончил Пенсильванский университет, то нынешний Д. Байден «лигу плюща» проигнорировал), то уж второй план политической элиты США заполнен ими плотно. Скажем, вице-президент К. Харрис, окончила Гарвард, нынешний госсекретарь США Блинкен учился и в Гарварде, и потом в Колумбийском университете, его консультант У. Коэн окончил школу права Бостонского университета.

Ну и что даёт США это самое «блестящее» образование элиты?

Вот давайте рассмотрим это на теме курения – разберёмся, насколько лица, с этим «блестящим» образованием, способны разобраться в предельно простой афере, в которой требуются элементарные знания и логика.

Вот общий взгляд на проблему: уже лет 70 мерзавцы в науке и медицине, по заданию фармацевтической и наркомафии, а глупцы в науке и медицине по требованию собственной глупости, ведут борьбу с курением под собственные вопли о том, что курение «вредит здоровью», причём, главным образом обывателя запугивают тем, что курение вызывает рак.

Ладно, ты дурак, для тебя химические термины - запредельная сложность, тебе ничего не говорит то, что курение является антидепрессантом, что содержащийся в табаке никотин в организме превращается и в витамин РР, и в химическое вещество котинин, которое те же борющиеся с курением табака врачи и учёные рекомендуют покупать в аптеках, в которых этот, теперь уже искусственно созданный продукт естественного преобразования в организме никотина табачного дыма продаётся как антидепрессант под маркой «Scotine». Правда, есть ли в этом «scotine» котинин или нет – об этом будем размышлять дальше.

Ну, ладно, ну, тупой ты, образование превратило тебя в дебила, не способного самостоятельно применять даже простые знания, полученные уже в школе, поэтому всё, что сказано в предыдущем предложении для тебя запредельная заумь. Но то, что борьба с лекарством – антидепрессантом, - которым является курение табака, вызвало рост заболеваемости психическими болезнями - это ваше образование даёт вам понять?

Нет, не даёт!

С 1991 по 2018 год, на фоне яростной борьбы с курением, потребление аптечных антидепрессантов в США выросло на 3000%, и на этих продажах фармацевтические компании обогатились, скупая прессу пачками https://www.youtube.com/watch?v=XcMe_7kRcTc&t=1s. Рекомендую посмотреть эту передачу, она хоть и посвящена запрету в США оружия и в ней ни слова нет о курении, но зато много сказано о депрессантах, об умственном развитии элиты и о том, что США захлестнули расстрелы граждан лицами в состоянии депрессии, причём, как следует из простого обзора, все убийцы сидели на химических антидепрессантах!

То же и в России. Ну, оцените же идиотизм происходящего: идёт наглая и тупая борьба с природным антидепрессантом – курением, - и одновременно сообщается: «Продажи антидепрессантов с начала 2022-го выросли на 66% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, пишет РБК со ссылкой на подсчеты Центра развития перспективных технологий. За шесть месяцев жители России купили около шести миллионов упаковок антидепрессантов».

Вот по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от депрессии уже страдают порядка 350 млн. людей по всей земле, а статистика десятки стран, максимально страдающих от депрессий, такова:

1 место: Швеция — 46%

2 место: США — 42%

3 место: Бразилия — 40%

4 место: Россия — 38%

5 место: Германия — 31%

6 место: Индия и Мексика — 28%

7 место: Испания — 27%

8 место: Франция — 26%

9 место: Китай — 22%.

Сравним первое и последнее место по числу выкуренных сигарет на душу населения: в Швеции выкуривается 716 сигарет на душу, а Китае – 2043.

И раз мы уж начали сравнения, вот в первой колонке смертность от рака лёгкого в расчёте на 100 тысяч жителей за 2020 год в США и нескольких странах с аналогичным медицинским обслуживанием, а во второй – число выкуренных сигарет в 2016 году (на душу старше 15 лет):

США – 25,54 1016,6

Испания – 22,84 1498,9

Россия - 22,20 2234,9

Швейцария - 19,52 1489,8

Саудовская

Аравия - 4,27 1340,9

И вывод: «В 2020 году Всемирная организация здравоохранения назвала табачную эпидемию одной из наиболее угрожающих для человечества». В связи с чем??

Не знаю, мне кажется, что такие вещи и полный кретин способен осилить и сделать соответствующий вывод, но так почему же политики мира допускают убийство своих избирателей борьбой с табаком? Причём, особенно яркий идиотизм проявляют в этом вопросе именно американцы – выпускники славной «лиги плюща». Я не верю, что они все сплошь подлецы, которые осмысленно убивают избирателей, – это дебилы! Ну, вот что толку в этом их самом лучшем в мире образовании?

Думаю, все, кто хоть как-то интересовался вопросом онкологии, слышали про то, что рак вызывают некие канцерогены – причём, не только самые разнообразные вещества, но даже солнечное и радиоактивное излучения. Это глупость, но эту глупость дружно поддерживают все так называемые учёные и врачи, мои попытки достучаться с требованием к ним, чтобы они объяснили, как эти вещества вызывают рак – чтобы объяснили «химию процесса» - остаются гласом вопиющего в пустыне. А наиболее дебильные умники ещё и издеваются над этим требованием, явно не понимая, о чём речь, - не понимая, что такое «химия процесса».

Попробую ещё раз пояснить на пальцах.

Вот, к примеру, есть известный яд – синильная кислота, - обычно более известный в виде соли этой кислоты – цианистого калия. Так вот, до подробностей известно, в какие именно ХИМИЧЕСКИЕ реакции вступает цианистый калий в организме человека, и какие именно ХИМИЧЕСКИЕ реакции ведут к смерти человека. Чтобы не быть голословным процитирую, как эта «химия» звучит:

«Цианистый калий способен связываться с эритроцитами, снижать их функциональную активность по доставке молекулярного кислорода тканям… Оказывается связанным трехвалентное железо, что делает невозможным перенос электронов…Нейтрализация красных кровяных телец приводит к кислородному голоданию тканей, снижению функциональной активности всех систем жизнедеятельности. Происходит замедление метаболизма белков, жиров, углеводов и они начинают накапливаться в организме. Отсутствие молекулярного кислорода особенно негативно сказывается на клетках головного мозга – нейронах. Нарушается процесс передачи импульсов в центральную и вегетативную нервную систему. Отсутствие иннервации провоцирует следующее действие KCN на человека:

- нарушение дыхания;

- расстройство работы сердечно-сосудистой системы;

- нарушение фильтрации крови и выведения мочи из организма».

Если хотите, то можете сами разобраться в том, какие соединения образовываются в ходе перечисленных выше химических реакций отравления цианистым калием, но я не вижу смысла вникать в подробности этих химических реакций, важно, что они изучены и выяснены. И, скажем, выяснено, что соль того же калия, но соляной кислоты, вызывает в организме иные реакции, а не те, что вызывает соль калия синильной кислоты.

А вот теперь гляньте в Википедии на то, чем являются канцерогены – их тысячи! И все вызывают одно и то же изменения в дезоксирибонуклеиновой кислоте (ДНК) человека, которое вызывают рост онкологических опухолей?? Да, так утверждает «наука»! И в обширной статье нет ни слова о том, какие химические реакции приводят к такому изменению ДНК! У этих, прости господи, учёных и врачей, всё предельно просто: скажут, что рак вызывает мясо, пожаренное на мангале, и радостно побегут в кассу за деньгами за это выдающееся открытие.

И в объяснении своей «теории» - ни единой химической реакции того, что в организме происходит!

Ну ладно, канцерогены, так канцерогены, - буду вести дальнейшие рассуждения в рамках того, чему учат в университетах «лиги плюща». Так вот, никотин – то вещество, содержащееся в табаке, из-за которого люди и курят, - не является канцерогеном – не вызывает рак! Осознали?

Тогда что вызывает рак? Наши доблестные учёные установили, что рак вызывает всё остальное в дыме. По их логике, курильщики вместе с полезным никотином потребляют и дым, а это канцероген, и чем больше кульщик нуждается в никотине и больше курит, тем больше канцерогенов вместе с ним потребляет. Это не моя – это дебильная логика борцов с курением. Я просто вынужден её принять для дальнейших рассуждений.

Но тогда получается – чтобы уменьшить поступление в организм дыма и вместе с ним пресловутого канцерогена, надо увеличить в сигаретах содержание никотина – человек будет быстрее накуриваться. Как иначе?

Когда я курил, и у меня ещё хватало денег на «Мальборо», я обратил внимание, что мне не хватает двух пачек в день, поэтому как-то заинтересовался - почему? Выяснил, что когда в далёкие времена сигареты «Мальборо» набивали реальным табаком, а не резанной бумагой, то содержание никотина в одной сигарете было 1,4 мг, а на тот момент, когда я не мог «Мальборо» накуриться, содержание никотина уже стало 0,7 мг! Мне не хватало никотина!

И тогда я купил привычный «Беломор канал», который раньше курил в СССР и которого мне пачки в день тогда с лихвой хватало, поскольку в нём никотина было 1,7 мг в папиросе. Разорвал современную папиросу – вроде реальный табак. Начал курить «Беломор», но пачки не стало хватать – решил, что это от нервов. А потом читаю рекламу папирос нынешнего «Беломор канала»: «Изобретены после распада Советского союза. Выделяются незначительным понижением крепости за счет присутствия фильтрации. Содержание никотина в папиросах достигает 0,7 мг…». Твою мать!

Читаю рекламу современных сигарет, а у них уже у всех содержание никотина уже не 0,7, а 0,5 мг https://cigprice.ru/catalog/marlboro!

Что происходит? Сами же утверждают, что канцерогеном является дым сигарет, а сами снижают содержание никотина, чтобы человек, использующий курение как антидепрессант, потреблял канцерогенов всё больше и больше! Ведь все эти врачи и учёные, все эти сидящие во власти выпускники «лиги плюща» по своей собственной теории являются убийцами, травящими людей повышенным объёмом канцерогенов! По своей собственной теории!!

И вот читаю новость:

«Власти США ограничат содержание никотина в сигаретах. Об этом сообщается на сайте Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) во вторник, 21 июня. «Никотин вызывает сильное привыкание». И дальше обычное бла-бла-бла о вреде курения и совсем уж ничему не сообразное: «NYT обращает внимание, что в Соединенных Штатах уже с весны текущего года в продаже появились сигареты с низким содержанием никотина. Их производителем является нью-йоркская биотехнологическая компания 22nd Century Group. Сообщается, что на полноценную реализацию дела понадобилось 15 лет с затраченными десятками миллионов долларов. Как утверждает исполнительный директор компании Джеймс Миш, в сигаретах находится 5% никотина!. https://rusnext.ru/news/1655877575550212

Такое впечатление, что в этой «лиге плюща» уже арифметика подбирается к запредельным знаниям. Табак (теперь уже – начинка) одной сигареты весит около 1 грамма, 5% от этого – 50 мг. Это в сто раз больше, чем в имеющихся сигаретах. Никто считать не умеет, ляпают какие-попало числа, чтобы напугать себя и дебилов!

Но суть! Эти кретины «лиги плюща» требуют заменить весь табак сигарет резанной бумагой и курить её. Или марихуану, о чём я уже написал ранее http://ymuhin.ru/node/2603/kretiny-v-borbe-za-zdorovyy-obraz-zhizni.

Вот и вопрос – что даёт образование, в том числе и лучшее образование? Хороший старт? Да! Сытную кормушку? Возможно. А вашему уму, что это даёт?

И сильно ли вам нужна сытная кормушка при бросающихся в глаза доказательствах вашего интеллектуального бессилия? Или если вокруг вас все такие же, то вам ваш собственный идиотизм не страшен?