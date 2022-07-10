И "цивилизованный" капитализм не поможет

Во-первых, трюк пиара существует, когда наезжают на известного человека, и делают этим свой пиар. Не тот случай, и о чем подробнее ниже; потому что автор этих строк из Сибири, и ему на властную тусовку начхать. Оный даже в столице ни разу не был. Более того, еще не факт, что Москва останется столицей и, если сверхцентралистская политика продолжится.

Во-вторых, возможно, редактор сайта в знакомстве с Хазиным-Глазьевым, - тем более последние выставляют себя этакими левыми патриотами, - и как бы не комильфо портить отношения. Хозяин барин. Но то, что эта парочка начинает пудрить мозги людям уже основательно, и судя по переписке автора, несомненно.

То есть, причем тут Набиуллина с кредитно-денежной политикой, и вокруг которой Хазины-Глазьевы возводят турусы конспирологии, - когда сама и единороссовская бюджетно-налоговая система к чертям собачим?!.. Зачем страдать о копейке, когда теряется весь рубль?!.. Риторический вопрос. Но коль идеология «цивилизованного» капитализма продолжает компостировать мозги даже российских левых, о чем также ниже - пора поставить вопрос ребром.

***

Перво-наперво, не надо путать причину со следствием. «Патриотические» разборки затеваются в большинстве случаев, когда страна уже ослабла. Но власти, разумеется, переставляют вещи местами. Мол, на нас напали снаружи, и надо потерпеть внутри. Но были бы сильными изначально, держа свою зону влияния в порядке, и не напали бы. Намек, разумеется, понятен. Украинская история - следствие бездарной единороссовской политики, и когда предыдущий бардак приходится убирать уже большой лопатой.

Ан нет, причинно-следственные связи переставляются с завидным упорством. Ай-ай, все было хорошо, но санкции испортили малину. Но у кого плохой иммунитет, тот и страдает от инфекций. Санкции лишь подтолкнули слабую российскую экономику. Да, оная не упала совсем, и уже «достижение». Но это несерьезно по сравнению со здоровым обществом.

Итак, и в связи с известными событиями, пришлось поднять ставку рефинансирования с торможением развития. Но если спросить иного воспитанника Хазина-Глазьева, кто виноват в этом, то ответ будет стандартным: проклятая Набиуллина. А вот и нет! Вы ж не отдаете под суд нож, которым убили человека. А в том-то и дело, что и президентская администрация, и Госдума, и правительство, - одним словом, единороссы как классовая партия, - направляют этот нож.

Кстати, насчет температуры по больнице. Можно сравнить продовольственные продукты и услуги год назад и сейчас, и инфляция будет двухзначной. А ориентироваться на официальные цифры бессмысленно, и когда низкая инфляция мало востребованных товаров берется в учет (а то и прямое вранье по многим позициям). И вспомнилось в тему, когда один оппонент надоел наездами на Центробанк по поводу инфляции. А депутаты, правительство и президент у него всегда в чистом. Более того, оный хвастался, что знаком с депутатами «патриотических кровей» лично; и, мол, получает информацию из первых уст. И когда все это надоело до ядреной мамы, автор и предложил пойти к этим самым депутатам, и потребовать ПРЯМОЕ подчинение Центробанка хоть Госдуме, хоть правительству, хоть самому президенту. Ну, а что, вы же, - этакие левые патриоты а-ля «Аврора», - бьете кулаком себя в грудь насчет государственности. Вот и ратуйте за властную вертикаль супротив поганых «либералов», и с прямым подчинением Центробанка. Упс… и оппонент исчез. Испарился подобно черту от ладана.

И по простой причине. Все единороссы – от чиновника и депутата до президентской администрации - являются источниками инфляции. А «разделение властей» с Центробанком нужно лишь для обмана трудящихся. В частности, автору стало даже смешно, когда Глазьев-Хазин-Пронько сотоварищи были шокированы переназначением главы Центробанка. Позеры. Ведь очевидно, что единороссам незачем пускать козла отпущения в расход (козу в нашем случае), пока народ спит. Отпущение-то не требуется. А вот когда инфляция доведет до митингов, Набиуллина и слетит. И слетит моментально для перевода стрелок на нее, и для успокоения недовольных.

Потому что сам и повсеместный российский капиталист заинтересован в инфляции, и в виде дополнительного налога на трудящихся. Это бесплатная лафа, и кто ж от нее откажется. Проблема возникает только тогда, когда инфляция становится плохо контролируемой и социально опасной. Но перевод стрелок на крайних путем «разделения властей» и предназначен для этого! Только для этого.

Разумеется, автор не собирается защищать Набиуллину с компанией. Но нет смысла возиться с Табаки, когда Шерхан важнее. Еще раз, могущество российского Центробанка в духе «мирового либерализма» - пустейшая беллетристика. Смысл подобной чепухи только в одном – отвести стрелки от Кремля. От самого цезаря с окружением. Кто не понимает эту классовую природу событий, тот не дружит с головой (или намеренно не хочет дружить).

***

Единороссы создали такой мизерный МРОТ, и с пропастью в доходах (коэффициент Джини); такую уродскую систему налогов и пошлин; такую вседозволенность трансфертных цен с шараханьем платежного баланса; что инвестиционный процесс теряет диверсификацию или вертикальную интеграцию, - то есть, теряет запланированную стратегию, - и произведенный продукт отстает от выделенных денег. А это, само собой, инфляция. И Центробанк лишь вытирает эту лужу поднятием ставки, и ничего больше.

И не мудрено. Во-первых, технологическое развитие возможно только в условиях цивилизованного МРОТ, и никак иначе. Только цивилизованный МРОТ создает стимул к напряженному труду, и с устойчивыми и опытными трудовыми коллективами; и что создает накопление ключевых компетенций. А если народ шарахается туда-сюда, ища работу получше, какие уж тут ключевые компетенции. Проходной двор, а не фирма. Но в том-то и дело, что чуть ли ни половина российских предприятий, и с мизерным МРОТ, и является такими шарашками.

Во-вторых, только цивилизованный МРОТ создает устойчивый спрос на высокотехнологичные продукты и услуги. А иначе зачем впрягаться в рискованную модернизацию, когда спрос не обеспечен. Поэтому, нет уж, давайте поставим лошадь впереди телеги, как и должно быть, и тем более с нашими богатыми ресурсами; и начнем реформу экономики не только и не столько низкой ставкой, сколько нормальным МРОТ. Тогда и будет деловой разговор.

В-третьих, и плоская шкала налогообложения не поощряет к интенсификации. Потому что даже бездарная часть «элиты» может существовать таким образом, и купаться в роскоши. Бездарность консервируется. И плоская шкала ложится основной тяжестью на трудящихся, отсюда спрос страдает. А вот прогрессивное налогообложение, убивая роскошь, но увеличивая государственные доходы с соответствующими окладами бюджетников, и позволяет держать устойчивый спрос с модернизацией предложения. И даже если пойти навстречу единороссам, и предположить, что плоская шкала была нужна для привлечения иностранных инвестиций с получением технологий и опыта - но сейчас-то, когда иностранные компании уходят толпой, смысл в плоской шкале отсутствует полностью! От слова «совсем».

В-четвертых, пошлины безобразны. Те же сырьевые компании, и вместо того, чтобы продавать значительную часть продукции на внутренней бирже, и боясь справедливых вывозных пошлин; прутся толпой за рубеж по отсутствию таковых. Но это абсурд! Если бы, наоборот, иностранные покупатели приходили на внутреннюю биржу, и с соответствующим сбросом своей валюты для получения рублей; вот вам и устойчивый валютный рынок; вот вам и рублевые корреспондентские счета в иностранных банках со вступлением в клуб мировых резервов. Ан нет, бедлам. Сначала все ресурсы наружу - а потом какой-то судорожный и фрагментарный полуфабрикат «газ за рубли». А почему бы ни сделать по-умному, - когда все отечественные компании вынуждены насыщать внутренний рынок в силу справедливых вывозных пошлин, — вот тогда и «удобрения за рубли», и «нефть за рубли», и «сталь за рубли». Лепота.

Да, если цены подскакивают снаружи настолько, что даже с вывозными пошлинами экспортировать выгодно, флаг в руки. Тогда рублей будет все равно много в виде этих самых пошлин, и государство и народ не потеряет свое. Но проблема-то в том, что цивилизованный механизм пошлин отсутствует вовсе!

Да и вся единороссовская бюджетная система, в-пятых, коту под хвост. Она должна состоять не из трех частей, как сейчас, и в виде федерального бюджета, территориального и внебюджетных социальных фондов – и из четырех, и вкупе с бюджетом федерального страхования. Более того, внебюджетные фонды должны быть объединены в единый бюджет социального страхования безо всяких «вне». И вот почему.

Про федеральный бюджет с соответствующими налогами и пошлинами уже говорилось. Но более того, дифференцированная рента подобно земельной, и для уравнивания экономического соревнования, должна распространиться на все ресурсы (на углеводороды тем более). Высчитать ее современным компьютерами можно вполне. Поэтому суррогат «бюджетного правила» здесь и рядом не стоит – а вместо него цивилизованная рента и должна идти в бюджет федерального страхования. Отсюда, мало того, что всем придется крутиться на равных условиях с соответствующей интенсификацией – но бюджет федерального страхования создаст мощную подушку для стабильного развития, и никакие санкции не поколеблют такую мощь. Хочешь, подкидывай в другие бюджеты для индексации; хочешь, поднимай МРОТ; хочешь, открывай чрезвычайные программы для импортозамещения, не учтенные ранее (все учесть невозможно). Отсюда диверсификация и вертикальная интеграция стратегий сохраняется, и далее по списку.

В-шестых, фонд социального страхования должен быть и единым, и безо всяких «вне». Отсюда и чиновники сокращаются, и средства перекидываются, когда, допустим, в медицинском страховании густо, а в пенсионном пусто. А то ныне какой-то бардак, и когда единороссы из федерального ФНБ подкидывают подачки пенсионерам во внебюджетные фонды, и в отдельном порядке. Сначала, видите ли, оклад работающего с мизерным МРОТ и отсутствием индексации не позволяет создать стоящую пенсию и пособие – но потом, возможно, единороссы сжалятся, и подкинут только пенсионерам к выборам, и чтобы не умереть с голоду. Неописуемая мерзость.

Нет уж, внебюджетные фонды долой; ФНБ вон из-под власти чиновников – а нормальные и мощные бюджет социального страхования с бюджетом федерального страхования создаются вместо этого. И тогда постоянные индексации, да с повышением МРОТ, будут обеспечены. Кстати, а кто захочет отчислять на совсем уж отдельную пенсию со всякими прибамбасами; пожалуйста, для этого существуют разнообразные финансовые услуги вплоть до отдельных счетов в банках. Но городить внебюджетные фонды без солидарного принципа в размере всей страны идиотизму подобно. Нечего путать божий дар с яичницей.

В-седьмых, и муниципальные бюджеты должны быть консолидированными. Сейчас муниципальные бюджеты прут единым потоком, и ни черта не разобраться в этой каше (и что весьма выгодно для сокрытия ляпов единороссов). Нет уж, и муниципальный бюджет должен разделиться на фонд государственных обязательств – пока не пришло «сверху», хрен вам выплаты за счет местных средств; на собственно территориальный фонд муниципальных программ – чтобы было видно, приносят программы ощутимый эффект, или для галочки и кормежки чиновников; и на фонд муниципальных надбавок – чтобы, если поработали хорошо, сделали хорошие аукционы и не допустили «откаты», развили мелкий бизнес вкупе с МУП; вот и долой нынешнюю уравниловку, прикрывающую федеральные огрехи.

И вот появляется Хазин, - к сожалению, и Глазьев туда же, - и давай тень на плетень наводить. Мол, ни-ни, все это «ерунда»; а надо, видите ли, только снизить ставку Центробанка, и наступит всем счастье. Ну, хорошо, даже если кто-либо и не хочет вникать в экономические темы – но с коррупцией-то что делать?!.. Ведь «откаты» ничто иное как инфляция, и когда выплаты или не соответствуют количеству и качеству произведенного продукта, или убивают массовый спрос путем перекачки средств «блатным». Что, Набиуллина, снизив ставку, будет бегать с ружьем по всей России для отстрела коррупционеров?!.. Она-то какое отношение имеет к снижению коррупции?!.. Риторический вопрос опять-таки.

И еще раз, никто не собирается защищать нынешний Центробанк; и тот еще один игрок системы. Но зачем отвлекаться на Табаки, когда Шерхан сидит в кустах, и ухмыляется (сами знаете, кто). И уж тем более левым силам не нужно играть в эти буржуазные наперстки. Всех единороссов долой – вот тогда и будет счастье.

***

Акции «Газпрома» обвалились в моменте на тридцать процентов. Приближенные к единороссам аналитики начнут успокаивать народ, мол, ерунда. Нет, не ерунда. Речь идет о столпе режима. Кстати, индекс биржи – единственный показатель, неподконтрольный властям. Всю остальную статистику можно переписать, и в чем Росстат большой мастер; а вот с биржей подобные штуки не проходят. Власти и закрывают биржи в тяжелые времена, потому что наврать тяжело. Типа, уходят в тупой отказ подобно рецидивисту, и застигнутому на месте преступления.

Так вот, Мосбиржа рухнула с февраля по сей момент от 3524 пунктов до 2214, а СПБ от 180 до 138. Конечно, всякие флуктуации будут, но тренд уже не переломить. Но иной читатель продолжит, всякие времена бывали. Ан нет, дело пахнет керосином. Если долга нет, акций нет, ставка поднята, резервы не растут, а инфляция продолжится, и смотри выше - то очередной скачок девальвации неминуем. А это уже ни в какие ворота. Здесь и русский Ванька начнет сходить с катушек.

Но один знакомый оппонирует, что единороссы отвоюют Донбасс, их престиж вырастит, и они доживут до 2024-го. Но, к примеру, Великая Североамериканская революция была вызвана весьма схожими обстоятельствами. Автор понимает, что янки ныне не в чести. Но Североамериканская революция в восемнадцатом веке, и слившись с Великой Французской революцией, перевернула весь мир. То есть, британцы воевали с французами в Северной Америке в русле Семилетней войны, и с 1756 по 1763 годы. И на стороне британцев были одни индейские племена, а на стороне французов другие. Это к тому, что сравнение жесткое, но по-военному верное, и когда на стороне России «аборигены» Донбасса - а на стороне Запада «аборигены» Киева. Итак, Британия, с большим трудом, но выигрывает. Но, упс… уже в 1765 году Континентальный Конгресс принимает знаменитый акт, где провозглашается «нет налогам без представительства» (no taxation without presentation).

Выходит, победа Британии лишь вдохновила на революцию. А то боролись-боролись, и на тебе, налоги стали еще тяжелее. Вот и весьма обременительные успехи Кремля, даже если они будут, могут вызвать социалистическую революцию; потому что резервы выдохнутся, депрессивные регионы приблизятся к банкротству, бюджетная и налоговая система не изменятся; и все тяготы упадут на плечи трудящихся.

Но Хазин-Глазьев-Пронько-«Аврора» и подобные грезят очередной победой «патриотизма». Мол, и олигархи типа Потанина останутся, и «красный проект» будет. Якобы какой-то «цивилизованный» капитализм спасет всех и вся.

Нет уж, или туда, или сюда. Или капитализм – или социализм. Только Советский Союз второго поколения спасет общество. Когда и МРОТ будет цивилизованным, и бюджет федерального страхования с дифференцированной рентой, и солидарный бюджет социального страхования, и прогрессивное налогообложение, и нормальные пошлины, и консолидированные местные бюджеты, и далее по списку. Отсюда и низкая ставка рефинансирования с технологическим развитием. Или все вместе – или ничего. Всех единороссов долой – тогда и будет счастье. Середины тут нет.