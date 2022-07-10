Депутата Горинова посадили... за исполнение обязанностей?

Муниципальный депутат Москвы Алексей Горинов приговорен к семи годам колонии общего режима с лишением права занимать должности в госорганах и органах местного самоуправления.

Это первый столь суровый приговор по статье о распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам «политической ненависти» (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Дело в отношении Алексея Горинова было возбуждено в апреле 2022 года за высказывания, сделанные 15 марта в ходе заседания депутатов Красносельского муниципального округа столицы.

Алексей Горинов протестовал против проведения конкурса детского рисунка, указывая, что развлечения являются недопустимой «дикостью» на фоне военных действий в соседнем государстве.

Защита Алексея Горинова, которая продолжает настаивать, что «преследование за личное мнение» недопустимо, намерена обжаловать решение суда.

Представители Совета по правам человека (СПЧ) также выразили недоумение: «Семь лет дают за убийство и изнасилование, а тут за слова».

Но удивительно и другое – защита Горинова много говорит о его праве на мнение, на свободу мнения, и даже не вспоминает Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Где в статье 9 совершенно недвусмысленно сказано: "Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления не могут быть привлечены к уголовной или административной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, в том числе по истечении срока их полномочий".

То есть, грубо говоря, что бы не сказал депутат во время заседания Совета, не может составлять состава преступления, если это не прямые оскорбления или клевета. Но в данном случае о клевете речи вроде бы не шло…

И в общем, нарушен один из важнейших конституционных принципов - принцип разделения властей. Судебная власть не имеет права вмешиваться в деятельность законодательной ветви власти (равно и наоборот).