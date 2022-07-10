Американцы обстреляли Алчевск

Украинские военные обстреляли Алчевск из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Отмечается, что было выпущено четыре ракеты.

И тут вопрос не в украинских войсках – тем дай хоть атомную бомбу, они ее немедленно и взорвут.

Вопрос в США и странах НАТО – передавая Украине артиллерийскую систему большой дальности, они разве не понимали, что она будет применяться не только по военным объектам, но и по населенным пунктам глубокого тыла?

Алчевск стоит далеко от линии фронта, но это город с населением в 100 тысяч человек, второй по величине в ЛНР.

К тому же есть глубокие подозрения, что украинские военные не умеют пока обращаться с американской военной техникой, и как обычно, первые случаи боевого применения – это дело рук инструкторов из страны-поставщика.

А.Б.