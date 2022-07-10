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Московский листок

Шольц вляпался с наркотой и изнасилованиями

Опубликовано 10.07.2022 в разделе комментариев 0

политика секс
Шольц вляпался с наркотой и изнасилованиями

Закрытая вечеринка Социал-демократической партии Германии (СДПГ) с участием ее бывшего лидера — канцлера ФРГ Олафа Шольца — обернулась скандалом. Не менее восьми присутствовавших на мероприятии женщин пострадали от подмешанных им наркотиков и изнасилования, сообщает немецкая газета Tagesspiegel.

Хорошая новость, на самом деле – немецкие социал-демократы тоже люди. Ну и плохая тоже – что, германские социал-демократки без наркотиков не дают, что ли? Над этим надо работать…

Шольц же, судя про всему, пострадает "за други своя" – навряд ли осторожный германский канцлер лично лез кому-то под юбку (хотя, может, и напрасно). Но будучи во главе СДПГ ничего не сделал для нормализации партийной половой жизни…

А как же традиции? Выпили, потанцевали – и в кусты? В ГДР все было как-то естественней и человечней…

Ну и надо им такой "цивилизованный мир", в котором обычные естественные вещи превращаются в компромат?

 А.Б.



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