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Московский листок

Президента предложили заменить на правителя

Опубликовано 10.07.2022 в разделе комментариев 0

европа путин
Президента предложили заменить на правителя

А что не на царя сразу?

Представители ЛДПР выступили в инициативой заменить иностранный термин «президент» на «правитель», пока название должности «не укоренилось окончательно».

«Название должности главы государства всегда нас смущало. Термин "президент" в значении главы исполнительной власти впервые использовался лишь в конце 18 века в США, и много позже расползся по всему миру. В нашей стране это по историческим меркам вообще новое слово, и, пока оно не укоренилось окончательно, можно его спокойно заменить», — отметили в ЛДПР.

По мнению авторов инициативы, такое словосочетание, как глава государства» или термин «правитель» гораздо понятнее русскому уху.

В ЛДПР также отметили, что президент 1991 года и нынешний президент это два разных по статусу лица, так как Бориса Ельцина избрали по Конституции РСФСР, а Владимира Путина по Конституции России.

Хотя, вообще-то, Ельцина избирали два раза, и второй раз уже после расстрела парламента, по "ельцинской" Конституции РФ – по ней же, еще без поправок, в первый раз избирали и Путина – напомню, как преемника Ельцина.

Но все же о названиях – "президент" в принципе переводится буквально как "председатель". Так что и Брежнев как председатель президиума Верховного Совета на западе часто именовался как "президент". Равно и Ельцин до избрания его на вполне бессмысленных с конституционной точки зрения выборах "президента РСФСР" – просто парламентская республика уступила место президентской, со всеми вытекающими последствиями.

Правитель – совсем другое слово. "Верховным правителем России" был Колчак, которого, естественно, никто не выбирал – диктатор в выборах не нуждался.

Путин, надо полагать, тоже не слишком нуждается…

 



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