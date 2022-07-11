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Московский листок

Мировая война "все на одного" уже не кажется нереальной

Опубликовано 11.07.2022 в разделе комментариев 0

украина война всу
Мировая война "все на одного" уже не кажется нереальной

Западным странам следует рассмотреть возможность военного вмешательства в украинский кризис на стороне Киева, заявил финский историк Юсси Ялонен, пишет Verkkouutiset.

"Пока стратегия западных стран — снабжать Украину оружием и избегать военного вмешательства — потерпела неудачу", — констатировал специалист.

"Рано или поздно <…> страны ЕС или НАТО должны рассмотреть возможность прямого вмешательства", — заявил историк.

При этом он выразил опасения, что Россия может применить тактическое ядерное оружие.

***

Я бы заметил, что после вступления в НАТО тактическое ядерное оружие может быть применено и на территории Финляндии - с военно-технической точки зрения этому вообще ничто не препятствует. Россия больше будет штурмовать Линию Маннергейма, она в Финляндии вообще больше ничего не станет штурмовать.

И почему только тактическое ядерное оружие?

Вступление в открытые боевые действия НАТО ставит Россию в безвыходное положение - разгромить агрессивный блок силами обычных вооружений наша страна не сможет, не те ресурсы. И военная доктрина РФ в этом случае вполне безальтернативно предлагает наносить удары стратегических ядерных вооружений по территории противника.

Да, это конец света, но нам-то какая разница? Нам все равно конец и так, и так. Так лучше уж в хорошей компании...

Или кто-то полагает, что оккупация остатков РФ войсками стран НАТО принесет нам свободу, демократию и процветание? Имею обоснованные сомнения.

Нам даже мирного решения никто не предлагает уже давно - только уничтожение, по возможности, полное.

Конечно, мы вляпались из-за гениальной внешней политики Путина. Но теперь разбираться, кто виноват, уже поздно. Мы все мишень, и путинососы, и оппозиция.

И единственный наш шанс - это убедить остальной мир в нашей исключительной опасности и зловредности. Не получится - тогда всем кирдык.

А.Б.



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