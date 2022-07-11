С ликвидацией Союза в мире не осталось приличных, образованных руководителей государств

Седьмого июля президент в Кремле встретился с лидерами фракций , которые представляют 450 депутатов Госдумы. Что же такого произошло в мире или в России, что заставило президента встречаться и излагать свою версию о положении дел. По - видимому президент не совсем уверен в некоторых депутатах, которые своими разговорами могут попортить его имидж. Разговор происходил в одну сторону. Просто президент высказал своё мнение по всем очень даже важным вопросам политики с тем чтобы лидеры действовали в своих фракциях именно так как говорил президент.

Приведу несколько цитат из выступления президента. "У нас много друзей, даже в США". Возможно друзья есть, но они не обладают властью и никак не могут влиять на политику Байдена и Конгресса. Даже российские деньги и недвижимость воровской элиты замороженные в США друзья решить не могут. И накачка Украины оружием современным тоже не в компетенции друзей.

"Войну организовал коллективный Запад. Они с самого начала проиграли".Конечно мы простой народ возможно многое не понимаем, однако 24 июля будет 5 месяцев как идёт война. Генерал Коношенков ежедневно рассказывает об успехах российских войск и народной милиции ДНР и ЛНР, называет цифры уничтоженных военных объектов, средств связи, управления, и конечно личного состава. А ВСУ каждый день обстреливают новые республики и даже граничащие российские территории и там и здесь есть погибшие и раненые, рушатся строения. Телевидение и даже на специальных передачах почти каждый день показывает карту Украины, на которой красным цветом территории, которые контролируются войсками России и милиции этих республик. Движение на запад задерживается и народ уже думает, что на этом война может кончится. С одной стороны это успех в части сохранения жизни личного состава вооружённых сил России, а с другой стороны это поражение. Украина с помощью Запада и США восстановит вооружённые силы и снова кинется в бой, учитывая проигрыш в первую войну и заключённый мир на условиях России. Прав думающий народ или нет, мало кто знает, но война есть война и там гибнут наши мужики, которых и так в стране не хватает. Вот 8 - го июля слушаю по радио С. Михеева, идёт разговор о культуре. Сергей говорит, что культура это когда человек может отдать жизнь. Это за что же он может отдать жизнь? За то, что Набиуллиа и Силуанов вывезли из России более 300 миллиардов золотовалютного резерва, которые заморожены нашими врагами. Не меньше вывезли олигархи и просто российское ворьё и тоже Запад и США замораживает деньги и недвижимость. А культурный человек живёт на 15 - 20 тысяч рублей в месяц и должен жертвовать собой? За что? Но самое главное, что эти два главных финансиста страны даже не наказаны и продолжают сидеть на своих местах и работать с той же активностью.

С ликвидацией Союза в мире не осталось приличных, образованных руководителей государств. Фактически миром пытается и у них получается руководит Байден. Европейский Союз подчинился без особых возражений и поэтому глядя на США угрожает России войной. По этому поводу наш президент произнёс очень знаковую фразу. "Россия пока ещё ничего не начала всерьёз на Украине". Может поэтому Запад говорит, что Россия уже потеряла 15 тысяч военных. Возможно поэтому президент меняет войска, некоторые снимаются и уходят на отдых и формирование. Что же при этом имел ввиду президент? "Мы не отказываемся от мирных переговоров, но чем дольше они игнорируют тем сложнее будет договориться. Нас хотят победить на поле боя, пусть попробуют". А разве сейчас не попробовали?

Генерал Конашенков говорит, что Донбасс и Луганск полностью под контролем российский и местных войск. А ВСУ каждый день обстреливают эти территории, есть и раненые, и погибшие. Значит эти территории не полностью под контролем правительственных войск республик.

Кроме того президент заявил, что западные страны хотят воевать с Россией до последнего украинца. Это трагедия для всего украинского народа, но всё к этому идёт. Если до последнего то Украина исчезнет как государство. Может на это рассчитывают западные руководители, например, Б.Джонсон, которого коллеги кинули. Будет ли новый премьер работать со здравым смыслом, бабушка на двое сказала - так думает деревенский народ. Если это так, то кто скажет сколько погибнет российских военных и сотрудников милиции ДНР и ЛНР? Война не может происходить без потерь со всех сторон.

Принят целый ряд решений, законов, серьёзно усиливающих систему социальной поддержки людей, направленные на дополнительную защиту граждан. Сказано справедливо, но каков результат? Статистика говорит, что безработных в России - 12 - 15 %, а депутат на заседании думы - 38 - 39 % населения страны. Очевидно по указанию президента подняли МРОТ почти до 16 тысяч. Средняя зарплата оказалась в пределах 48 тысяч рублей. Это средняя, а реальная особенно за пределами больших городов не превышает 25 тысяч рублей. А те кто повысили МРОТ получают по пятьсот и более тысяч зарплаты да ещё не платят налогов. Чиновники ещё больше. Кто знает сколько чиновники разворовывают бюджет? Второй месяц получаю пенсию в отделении "Сбера" выдаёт новыми купюрами. Значит Госбанк включил станок, раз новые купюры дошли и до деревень.

"Именно россияне дадут объективную оценку деятельности партий на сентябрьских региональных и муниципальных выборах". Надо обратиться к избирателям страны. "Люди добрые, не подведите президента, придите все на выборы и голосуёте головой и карманом".

И далее президент говорит: "Эта думская сессия была насыщенной, напряжённой и очень ответственной, исходя из масштаба и сложности стоящих перед нами задач. После 24 февраля, когда началась специальная военная операция, всем ветвям власти и уровням власти страны требовалось действовать решительно, согласованно и быстро". А народ почувствовал, что Дума работала согласованно и быстро и главное а на кого работала?

Сегодня интернет показывает выступление депутата от партии "Справедливая Россия" О.Нилова. Он уже много времени борется за то, чтобы депутаты рассмотрели закон о повышении зарплаты работникам медицины. Разработанный закон предполагает повышение зарплаты врачам на 200 %, а младшему персоналу на 100 %. Дума, особенно депутаты от партии власти так работали, что даже не включили этот закон в повестку рассмотрения. Себе зарплату и льготы они давно рассмотрели, а остальным их не касается, хотя оптимизация здравоохранения продолжается. У нас в Никольске помещение хирургии пришло в негодность. Я писал в администрацию и мне ответил глава, что ремонт будет произведён в 2021 году. Сегодня 2022, а ремонт в стадии застоя. Разбежались хирурги и младший персонал, как их теперь собирать вряд ли главврач знает. Да и будут ли собирать.