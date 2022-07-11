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Московский листок

25-летняя девушка без опыта госслужбы стала замминистра на Украине

Опубликовано 11.07.2022 в разделе комментариев 0

украина война всу
25-летняя девушка без опыта госслужбы стала замминистра на Украине

Заместителем министра по евроинтеграции в Министерстве социальной политики Украины назначили 25-летнюю Анну Сергееву, прежде никогда не работавшую в госсекторе, сообщило издание "Украинские новости".

По информации СМИ, ее зарплата оказалась в два с половиной раза выше, чем у президента страны Владимира Зеленского, — 68 600 гривен в месяц. Глава государства, в свою очередь, зарабатывает 28 тысяч гривен.

До вступления в должность она в течение трех лет руководила ООО "Сервис Ревизор", занимавшимся, в частности, консультированием по вопросам коммерческой деятельности парикмахерских и салонов красоты.

В Министерстве социальной политики пояснили, что Сергеева последние четыре года также активно занималась общественной деятельностью — помогала детям с физическими и ментальными нарушениями, сиротам и одиноким людям пожилого возраста.

***

Проблема - губы. Понятно же, что от природы таких губищ не бывает. Значит, украсила себя сознательно. Бездна вкуса, однако...

То, что без опыта работы на госслужбе - ничего удивительного. Зеленский тоже ни дня не провел на государственной должности, а гляди ж ты - президент! Кого ж ему теперь определять в министры и их замы? Консультировала париикмахерские, слава богу, что не на панели стояла.

А у нас что, кадровая политика более осмысленна? У нас даже в силовых ведомствах такие замши попадаются, что сомнений насчет панели - никаких... Да и зачем нормальному министру полтора-два десятка замов, которых за одно заседание даже всех не выслушаешь? Да еще и не запомнишь всех сразу...

Я даже не очень себе представляю, кто и как руководит современным государством - никто ведь ни в чем не соображает... Одной армией руководит инженер-строитель по образованию и опытный бюрократ по призванию, а другой - адвокат из Львова. И кто победит, интересно? И каким образом?

Так что губастая девушка 25 лет от роду - еще и ничего, как минимум один способ связи с Европой она представляет себе точно.

А.Б.



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