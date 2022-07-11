Московская прокуратура потребовала ликвидировать Профсоюз журналистов и работников СМИ

"В суд поступил иск прокурора города Москвы Попова Д. Г. с требованием ликвидации Межрегиональной общественной организации "Профсоюз журналистов и работников средств массовой информации", - сказали в суде, предварительное заседание (беседу) по этому вопросу назначили на 14:00 мск 13 июля.

В мае столичная прокуратура провела проверку деятельности Профсоюза журналистов и работников СМИ на предмет исполнения требований законодательства об общественных объединениях, профессиональных союзах и об информации.

Ну, вообще небывалое торжество демократии и законности – прокуратура требует закрыть что-то через суд, а не прикрывает просто своим решением, как полторы тысячи СМИ еще в конце зимы.

Правда, суд 4 июля по ходатайству прокуратуры приостановил работу профсоюза в связи с возбуждением административного дела о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). Так что все в порядке, в обычном порядке.

Поводом для возбуждения дела стало «размещение на сайте организации публикации, содержащей недостоверные сведения о ходе специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил РФ».

А кто признал эти сведения недостоверными, если в суд поступило уже готовое решение? Выходит, что прокуратура. Никаких доказательство, прений и прочего – анонимный чиновник прокуратуры решил – сведения недостоверные. И все, Митькой звали…

Свобода слова просто небывалая у нас.