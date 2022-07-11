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Московский листок

Два человека погибли от непогоды в Москве в воскресенье

Опубликовано 11.07.2022 в разделе комментариев 1

москва власть катастрофа
Два человека погибли от непогоды в Москве в воскресенье

Еще 18 человек получили травмы разной степени тяжести. В основном в результате падения деревьев травмы получили 18 человек, включая троих детей.

Всего в городе зафиксировано падение 255 деревьев. Порядка ста автомобилей были повреждены ими. Ветер сорвал кровли с девяти зданий.

К примеру, на женщину с малышом в летнем кафе в Каретном ряду, в саду "Эрмитаж", упало дерево. Мальчик получил ушиб головы, после оказания помощи был отпущен. У женщины множественные переломы, она в реанимации.

Вообще такое повторяется постоянно – как ветер, так что-нибудь падает и придавливает кого-нибудь.

Интересно, а почему городские службы не несут никакой ответственности за это?

Ведь если ветер сорвал крыши с 9 зданий, значит минимум эти крыши были плохо закреплены? То есть плохо закреплено было гораздо больше, конечно, просто повезло, и проявится это при следующем ветре.

Почему падают деревья в городе? Ведь за их состоянием следит целая служба, и немаленькая, с хорошими зарплатами… Ну вот возьмите, и не выплатите зарплату всей службе, если сразу 225 деревьев упало. А тому, в чем ведении были деревья, упавшие с тяжкими последствиями – срок, вплоть до убийства по неосторожности.

Кстати, скоро муниципальные выборы в Москве. И то административное давление на независимых кандидатов, которое ожидается – это в том числе и способ скрыть массовые нарушения в городском хозяйстве, которые порой уносят здоровье и даже жизнь избирателей. Не так уж это все и безобидно…

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Априори написал 11.07.2022 12:51
Собянин вне закона, и его свита тоже, то есть могут себе позволить любые шалости, а вы Баранов обязаны пристегивать ремень безопасности и следить за номерными знаками. Это называется экстремизм, то есть разделение людей по определеным признакам, например близости к телу вождя Москвы.
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