Каждый третий курьер - специалист с высшим образованием

Высшее образование имеют 28% московских курьеров, у 2% из них есть более чем один диплом вуза. Как сообщает «Мослента», об этом свидетельствуют данные одного из сервисов экспресс-доставки, который составил портрет типичного столичного курьера в 2022 году.

Согласно результатам исследования, еще 21,5% доставщиков имеют неполное высшее образование.

А не слишком ли это разорительно для экономики – использовать квалифицированных специалистов на неквалифицированной работе?

Причем курьер – это массовая профессия, значит, степень невостребованность специалистов с высшим образованием в разных отраслях – тоже массовая.

Да что там говорить, я сейчас на даче поправляюсь и заодно присматриваю за ремонтом. И один их двух моих рабочих – дипломированный врач-стоматолог… Толковый парень с неплохим русским языком. Он в ремонте тоже очень хорошо разбирается, но не слишком ли жирно использовать его в таком качестве?

Хотя мне хорошо, конечно, есть о чем поговорить с коллегой, скажем, на предмет неспецифического язвенного колита у кошки…

А.Б.