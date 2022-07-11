Два человека погибли от непогоды в Москве #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости Новости от "запрещенного" Анатолия Баранова. Хотите помочь? Это здесь: Тинькофф 5536 9109 9139 1469 Сбер 5469 4009 0716 4961 #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости 1 Мировая война "все на одного" уже не кажется нереальной https://forum-msk.org/material/news/1... 2 25-летняя девушка без опыта госслужбы стала замминистра https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Московская прокуратура потребовала ликвидировать Профсоюз журналистов и работников СМИ https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Два человека погибли от непогоды в Москве в воскресенье https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Высшее образование имеют 28% московских курьеров https://forum-msk.org/material/news/1...



Рейтинг: 0, Голосов: 0 Поделиться