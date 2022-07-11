Анатолий Баранов: Любой договор можно расторгнуть, это вопрос не права, а силы

Дал комментарий "Свободной прессе".

Норвегия отказалась пропустить грузы для российского шахтерского поселка Баренцбург на Шпицбергене через КПП «Стурскуг» на границе стран. Просьба Москвы об исключении грузов из-под санкций была отклонена. После этого началась широкая дискуссия по поводу ответных мер, среди которых звучали даже предложения выйти из Шпицбергенского трактата, закреплявшего суверенитет Норвегии над архипелагом.

— Любой договор можно расторгнуть, это вопрос не права, а силы, — уверен главный редактор портала Форум. мск Анатолий Баранов. — Как и всё так называемое международное право.

Договор с Норвегией для России не имеет никакого значения. Заключали его, очевидно, поскольку очень хотели понравиться. То же со Шпицбергенским трактатом. Когда Россия подписывала его, она ещё не была великим Советским Союзом, которого боялись до поноса. Страна была раздергана мировой и Гражданской войной, и вынуждена была отказаться от претензий на русский Грумант, согласившись считать его норвежским Шпицбергеном.

Это было вынужденной мерой, и по идее соглашение давно должно быть оспорено именно как принятое по принуждению.

— Вот и сейчас Норвегия продолжает нас принуждать к каким-то действиям, закрывая возможности обеспечивать Баренцбург…

— По-хорошему, это «казус белли». Дальше — миротворческая спецоперация в Арктике, какая-нибудь народная республика в Тромсё, «ихтамнет» и так далее… А если кишка тонка, то просто сдадут блокированный Баренцбург.

На самом деле ответы на вопросы о возможности денонсации любых договоров упираются в то, достаточно ли возможностей поддерживать свою правоту вооружённой силой.