Россия в лапках идиотов

Втисну небольшую реплику.

Я недавно цитировал очевидный сарказм – не смешной из-за темы, но настолько откровенный, что заложенный в нём идиотизм, казалось бы, и последнему кретину должен быть понятен. Ещё раз:

«Да ты пойми, у нас не было выбора, кроме как начать эту войну: мы на них напали, чтобы они не напали на нас. Понимаешь? И теперь они, как ты видишь, не напали на нас, потому что мы напали на них. Это вот реверсивная психология, Путин в этом очень хорошо понимает. Мы напали на них, чтобы они не напали на нас, если бы мы не напали на них, то они бы напали на нас – так политики и работают. Ну, ты вырастишь, ты ещё поймешь, вот Путин понимает. Это как в экономике: вот от нас сейчас ушёл бизнес, чтобы бизнеса стало больше – мы освободили место под бизнес, избавившись от бизнеса. Чем меньше бизнеса в стране, тем его будет больше – это же элементарно, это же реверсивная экономика. Вот так же оно и с войной! Понимаешь, мы войны не хотим, нам война не нужна, ты пойми, мы не хотим войны, поэтому мы начали войну, чтобы войны не было! Мы начали войну, чтобы предотвратить войну. Мы воюем не потому, что мы любим воевать, а потому, что мы не любим воевать – пойми наконец!».

Но вот председатель Государственной Думы, В. Володин, объясняет ситуацию телеканалу «Россия 1»:

«- Если бы не его решение о начале специальной военной операции, могло бы произойти страшное - мир фактически мог бы стать перед пропастью, перед порогом начала большой войны…».

Как вам это? Заметьте – не «наше» решение, а «его»! Володин к этой «спецоперации» ни при чём! Во-вторых, это ведь дословное: «Мы начали войну, чтобы предотвратить войну».

Корреспондент его спрашивает:

«- А сейчас мы не на таком пороге, на ваш взгляд?

- Нет, нет, нет. Понятно было, что сегодняшнюю ситуацию можно было бы разрешить мирными средствами, но вы видите, это не выгодно ни США, ну и тем, кто им подпевает – вот та же Англия, им безразлична судьба украинцев, для них это расходный материал». https://t.me/Kalyyugatoday/89076

Только что в устах Володина как бы Кремль начал войну («спецоперацию») и этим спас мир, а в следующем предложении это, оказывается, США с Англией начали войну, а Володин хотел разрешить ситуацию мирными средствами. Но американцы и англичане заставили путина начать войну. Чтобы война не началась.

И это чудо является руководителем России!

А вот ещё одно чудо.

Д. Медведев, председатель «Единой России», зампред Совета безопасности РФ:

«С Россией стали считаться по-настоящему. Как с Советским Союзом. А в чём-то и серьёзнее, судя по набору санкций. <...> Если с тобой не считаются – дело плохо. Как в детстве, когда в твой двор пришли драться из соседнего. Если ты струсил и свинтил домой, ты никто и больше тебя никуда не позовут. А если ты врезал первым, то шансы отстоять своё становятся существенно выше. Вот так. Именно поэтому так важно, чтобы страну уважали и с ней считались. Именно такой и должна быть Великая Россия». https://www.km.ru/quote_day/898705

Сравнивать СССР с нынешним убожеством?? Слов нет!

Этот, Медведев, дебил с детства, гарантирую - он только теорию о драках от кого-то услышал, а по жизни он тот, кто всегда «свинтил домой». Дело в том, что те, кто реально бьёт первым, оценивают свои шансы на победу – хотя бы сколько-то этих шансов у них должно быть. Как иначе?

Ну, зашли во двор 50 гопников и стали за спиной своего пацанчика в песочнице, а тут такой Медведев подходит такой, соплю подобрал и ногой пацанчика двинул. Ну и что гопники с таким героем сделают и, главное, будут ли его уважать и с этим дурачком считаться хоть свои, хоть чужие?

Вот прослушав этот словесный понос «руководителей России», я вспомнил одно из произведений Владимира Зеленского. Это сейчас из этого парня Кремль сделал великого государственного деятеля, выдающегося полководца и героя, в глазах мира возглавившего сопротивление маленькой страны разбою фашистского монстра. А до этого Зеленский был великолепным артистом-комиком, создателем различных сатирических миниатюр. И когда я смотрю на этих Володина с Медведевым, да ещё вкупе с Валентиной Матвиенко, и на то, как они начали войну и воюют, то не знаю почему, но вспоминаю произведение Зеленского под названием «300 еврейцев» https://www.youtube.com/watch?v=CBgthH13EjY&t=9s.

И вам рекомендую.