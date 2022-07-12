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Московский листок

ВСУ теряют 20 тысяч военных в месяц

Опубликовано 12.07.2022 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
ВСУ теряют 20 тысяч военных в месяц

Вооруженные силы Украины теряют до 20 тысяч военных в месяц, поэтому представители военкоматов буквально бегают за каждым человеком, чтобы вручить ему повестку, пишет британская газета Daily Mail.

Как отмечается в статье, украинцы озабочены методами, которые Киев использует для мобилизации военнообязанных. Так, женщина пожаловалась, что чиновники догнали 18-летнего велосипедиста, чтобы уведомить его о необходимости прибыть в пункт призыва. Во Львове мужчинам вручали повестки прямо у входа в церковь, что вызвало недовольство священников, а в Одессе полицейские искали потенциальных солдат на пляже.

***

Официальные лица в Киеве утверждают, что под ружьем у них находится порядка миллиона солдат. То есть потери 20 тысяч ежемесячно приведут к заметному поредению рядов года через полтора-два. До этого можно забрасывать врага трупами и пытаться пополнить численность личного состава методом кнута и пряника. 

Считается, что потери ВС РФ и союзников из ДНР и ЛНР существенно меньше - официальных данных мало, и даже попытка узнать точно что-либо в обход официоза - это уголовное преступление.

Но определенно можно сказать, что Россия морально не готова к таким потерям, какие несет сейчас Украина.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
yaroslave7fg3 написал 12.07.2022 01:36
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