Вооруженные силы Украины теряют до 20 тысяч военных в месяц, поэтому представители военкоматов буквально бегают за каждым человеком, чтобы вручить ему повестку, пишет британская газета Daily Mail.

Как отмечается в статье, украинцы озабочены методами, которые Киев использует для мобилизации военнообязанных. Так, женщина пожаловалась, что чиновники догнали 18-летнего велосипедиста, чтобы уведомить его о необходимости прибыть в пункт призыва. Во Львове мужчинам вручали повестки прямо у входа в церковь, что вызвало недовольство священников, а в Одессе полицейские искали потенциальных солдат на пляже.

***

Официальные лица в Киеве утверждают, что под ружьем у них находится порядка миллиона солдат. То есть потери 20 тысяч ежемесячно приведут к заметному поредению рядов года через полтора-два. До этого можно забрасывать врага трупами и пытаться пополнить численность личного состава методом кнута и пряника.

Считается, что потери ВС РФ и союзников из ДНР и ЛНР существенно меньше - официальных данных мало, и даже попытка узнать точно что-либо в обход официоза - это уголовное преступление.

Но определенно можно сказать, что Россия морально не готова к таким потерям, какие несет сейчас Украина.

А.Б.