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Московский листок

Обстрел Каховки

Опубликовано 12.07.2022 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Обстрел Каховки

После обстрела города Новая Каховка в Херсонской области Вооруженными силами Украины (ВСУ) погибли не менее шести человек, сообщил во вторник, 12 июля, глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев.

«Шесть человек [погибших] есть, это точно. И десятки многие раненых, [у них] осколочные ранения, порезы. Очень много людей под завалами. Раненых продолжают доставлять [в больницу]», — рассказал он ТАСС вчера.

В принципе, гидроэлектростанция в Каховке и плотина - это конвенциональная цель для ВСУ, а попадания по жилым кварталам - просто попадания "не туда". Думаю, именно такое объяснение ВСУ будет представлено, если с них вообще кто-то потребует объяснений. Для Украины сегодня на западе все разрешено.

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак отказался комментировать удар по городу Новая Каховка в Херсонской области.

«Комментариев по этому конкретному вопросу нет. В качестве общего комментария: мы выступаем против любых военных действий, которые приводят к разрушению гражданских зданий», — сказал Хак в ответ на просьбу прокомментировать инцидент.

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Катерина Губарева заявила, что удар по городу был нанесен ракетами РСЗО HIMARS производства США. Существенно - украинцы получили "цекаву игрышку" и давай пулять, кто дальше...

Однако вопрос - зачем? Население, которое Украина считает своим, готово приносить себя в жертву государственным интересам?

Территории на юге Украины были сданы достаточно легко, и население, за исключением разрушенного Мариуполя, не особо пострадало - теперь же люди должны почувствовать" и "почем фунт лиха", пока ВСУ будут пытаться забрать их обратно. И, видимо, встречать цветами "освободителей", попутно хороня близких...

 А.Б.



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