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Московский листок

Нью-Йорк готовится к ядерному удару

Опубликовано 12.07.2022 в разделе комментариев 1

война атомная бомба
Нью-Йорк готовится к ядерному удару

Департамент по чрезвычайным ситуациям Нью-Йорка разместил на своем сайте видеоролик с рядом инструкций о том, как следует действовать в случае ядерного удара по городу.

В инструкциях жителям рекомендуют как можно быстрее найти укрытие и запереть в нем все двери и окна. Прежде всего следует найти безопасное место и спрятаться там, желательно держаться как можно дальше от окон. Если в помещении есть подвал, нужно укрыться там.

Инструкция рекомендует жителям, побывавшим на улице после ядерного взрыва, немедленно очиститься.

В инструкции не говорится, что в случае ядерного удара подавляющее большинство читающих инструкцию погибнут сразу, и не успеют воспользоваться ценными советами.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Россия - это самая бандитская срана!
За всю историю человечества подлее сраны не было! написал 12.07.2022 09:46
Похоже ядерная война неизбежна, Ботоксная крыса и его крысиная свита всеравно запустят ядерные ракеты.
Поэтому советую США и его президенту Джо ударить первыми со всех НАТОвских стволов по гавнючей России. Даже если Я погибну, то пусть хоть величайший город планеты - New York останется невредимым.
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