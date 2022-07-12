Нью-Йорк готовится к ядерному удару

Департамент по чрезвычайным ситуациям Нью-Йорка разместил на своем сайте видеоролик с рядом инструкций о том, как следует действовать в случае ядерного удара по городу.
В инструкциях жителям рекомендуют как можно быстрее найти укрытие и запереть в нем все двери и окна. Прежде всего следует найти безопасное место и спрятаться там, желательно держаться как можно дальше от окон. Если в помещении есть подвал, нужно укрыться там.
Инструкция рекомендует жителям, побывавшим на улице после ядерного взрыва, немедленно очиститься.
В инструкции не говорится, что в случае ядерного удара подавляющее большинство читающих инструкцию погибнут сразу, и не успеют воспользоваться ценными советами.
А.Б.
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За всю историю человечества подлее сраны не было! написал 12.07.2022 09:46
Поэтому советую США и его президенту Джо ударить первыми со всех НАТОвских стволов по гавнючей России. Даже если Я погибну, то пусть хоть величайший город планеты - New York останется невредимым.