Нью-Йорк готовится к ядерному удару

Департамент по чрезвычайным ситуациям Нью-Йорка разместил на своем сайте видеоролик с рядом инструкций о том, как следует действовать в случае ядерного удара по городу.

В инструкциях жителям рекомендуют как можно быстрее найти укрытие и запереть в нем все двери и окна. Прежде всего следует найти безопасное место и спрятаться там, желательно держаться как можно дальше от окон. Если в помещении есть подвал, нужно укрыться там.

Инструкция рекомендует жителям, побывавшим на улице после ядерного взрыва, немедленно очиститься.

В инструкции не говорится, что в случае ядерного удара подавляющее большинство читающих инструкцию погибнут сразу, и не успеют воспользоваться ценными советами.

А.Б.