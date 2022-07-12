Британская косметическая сеть Lush планирует закрыть все оставшиеся в России магазины

Lush планирует временно сохранить интернет-магазин, чтобы распродать складские запасы.

Источник, близкий к компании, подтвердил, что сеть находится в процессе ликвидации.

«Собственники сети так и не смогли наладить поставки в страну», — рассказал он, пояснив, что британский офис перестал работать с российским партнером в марте, а последнюю купленную партию так и не смогли ввести в России — она застряла в Риге.

При этом параллельный импорт в данном случае — не выход, потому что владелец бренда ведет оптовую торговлю только со своими партнерами, добавил источник.

Мне вот даже интересно, как закрытие косметической сети может повлиять на спецоперацию?

Военные перестанут пользоваться британской оксметикой, и откажутся выполнять приказы, пока ее не вернут?

Или жены высшего командного состава начнут теребить своих высокопоставленных мужей - вот, нет моего любимого мыла?

Открыли же вместо Макдональдса какой-то наш Гандональдс - и что? Меньше снарядов полетело в разные стороны?

А закрытие сети Lush просто не заметят... Разве что фабрика "Свобода" увеличит продажи.

А.Б.