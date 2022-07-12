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Московский листок

Новый "Москвич" будет старым китайским внедорожником

Опубликовано 12.07.2022 в разделе комментариев 0

москва собянин символ
Новый "Москвич" будет старым китайским внедорожником

Автомобили китайской марки JAC стали «возможным примером» для производственной линейки будущих моделей завода «Москвич».

Московский автомобильный завод «Москвич» в начале июля устроил презентацию, на которой представил «примерный модельный ряд автомобилей на этапе сборочного производства». На предприятии заявили, что планируют выпускать всего пять моделей: четыре кроссовера с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) и электрокар.

На изображениях из презентации распознаются автомобили китайской компании JAC, среди них как уже представленные в России кроссоверы JS4 и S7, так и электрический паркетник и лифтбэк, известные в Китае под названиями Sehol E40X и Sehol Yao.

Первую попытку прийти на российский рынок с легковыми автомобилями JAC предпринял в 2007 году, но авто малоизвестной марки не нашли должного спроса.

В 2011 году Таганрогский автомобильный завод попытался наладить выпуск компактного седана Tagaz C10 и кроссовера Tagaz C190 — это был переименованный JAC Rein, который в свою очередь являлся копией Hyundai Santa Fe Classic. Производство этих моделей также завершилась в 2014-м вместе с началом банкротства «ТагАЗа».

В общем, блистательная перспектива...

 А.Б.



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