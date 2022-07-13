Прививать от оспы - и вся недолга...

Первый случай оспы обезьян в России подтвержден у молодого человека, вернувшегося из Европы, болезнь протекает в легкой форме и угрозы для жизни заболевшего нет. Он изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля.
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Конечно, после эпидемии коронавируса все "дуют на воду" - обезьянья оспа, триппеер мышей, сифилис хомячков...
На сегодняшний день в мире подтверждено более 2000 случаев заражения оспой обезьян. Этот редкий вирус передается человеку от обезьян и грызунов, а также от других людей. Надежной защитой от него считается прививка против натуральной оспы, которая в прошлом была широко распространена.
Итак, вирус редкий, чего ж истерить?
Тем более что вакцинация от оспы натуральной была не просто широко распространена - она была поголовной. У меня до сих пор на руке оспины, и нисколько не беспокоят, хотя лет мне уже много.
Так не слишком ли рано успокоились и прекратили прививать от оспы? По-моему порва вернуться к практике поголовной привики от оспы - из истори средних веков даже двоечники помнят, что вымирали целые страны...
Прививать, и вся недолга...
А.Б.
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