Курирующий ОПК вице-премьер Юрий Борисов может уйти в отставку

"Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве направления "космос" и "оборонная промышленность", уйдет со своего поста в ближайшее время", — утверждается в сообщении РБК, который в свою очередь ссылается на информированный источник.

Борисов в 1978-1998 годах проходил службу на офицерских должностях в ВС Советского Союза и России. В марте 2011 года занял должность первого заместителя председателя Военно-промышленной комиссии при правительстве, в 2012-м был назначен заместителем министра обороны.

В мае 2018 года указом президента Борисов был назначен заместителем председателя правительства по вопросам ОПК, в январе 2020-го - переназначен на эту должность. То есть по образованию и роду занятий четко соответствует занимаемой должности, что редкость в правительстве.

Повышение Мантурова с министра промышленности до вице-премьера создает дублирование полномочий в области ОПК, и отставка прежнего вице-премьера вполне логична.

В отличие от Борисова, Мантуров строил карьеру не в реальном секторе, а по части обращения и перераспределения. Промышленный министр откровенно слабый, что, видимо, и устраивает начальство – с ним можно говорить на одном языке, в котором нет сильно сложных слов и понятий. Ну, типа англичане "хаймарсы" кирпичом не чистят…

А.Б.