Украинские войска в очередной раз обстреляли Донецк, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Выпущено 11 снарядов калибра 122 миллиметра.

Кроме того, обстрелам подверглись и другие населенные пункты Донецкой Народной Республики. С начала суток ВСУ открывали огонь более десяти раз — по Пантелеймоновке, Ясиноватой, Горловке и Новобахмутовке. Всего они выпустили около 80 снарядов из 122- и 155-миллиметровых орудий, а также из РСЗО "Град" и 120-миллиметровых минометов.

И откуда у них это все, если согласно официальным сводкам, все должно быть давно уничтожено точечными ударами, причем несколько раз?

Накануне при обстрелах со стороны украинских силовиков в ДНР погибли три человека, еще 12 получили ранения.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию, Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Что-то пока с защитой людей не очень… Может, пора менять задачу в очередной раз?