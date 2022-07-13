Выпуск пива может упасть на 20-30 процентов

Союз российских пивоваров призвал президента РФ Владимира Путина не вводить маркировку продукции из-за того, что это парализует работу отрасли. Соответствующая просьба содержится в опубликованном на сайте объединения письме.

"Данное решение будет иметь крайне негативный эффект: выпуск пива в РФ сократится на 20-30% с пропорциональным сокращением акцизных отчислений, себестоимость пивоваренной продукции увеличится более чем на 10%", — отметили в письме.

Я прекрасно помню те времена, когда из-за действий правительства Горбачева дефицит пива в жару в Москве был процентов 50 если не больше.

Тогда, в разгар горбачевского "указа", мой репортаж с Бадаевского пивзавода выглядел как откровенное диссидентство – партия и правительство борются за трезвость, а какой-то молодой засранец пишет, как хорошо в жару выпить холодного пивка…

Как видим, времена возвращаются.

Или времена всегда одни и те же, а возвращаются мудаки?

А.Б.