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Московский листок

Выпуск пива может упасть на 20-30 процентов

Опубликовано 13.07.2022 в разделе комментариев 1

пиво лето
Выпуск пива может упасть на 20-30 процентов

Союз российских пивоваров призвал президента РФ Владимира Путина не вводить маркировку продукции из-за того, что это парализует работу отрасли. Соответствующая просьба содержится в опубликованном на сайте объединения письме.

"Данное решение будет иметь крайне негативный эффект: выпуск пива в РФ сократится на 20-30% с пропорциональным сокращением акцизных отчислений, себестоимость пивоваренной продукции увеличится более чем на 10%", — отметили в письме.

Я прекрасно помню те времена, когда из-за действий правительства Горбачева дефицит пива в жару в Москве был процентов 50 если не больше.

Тогда, в разгар горбачевского "указа", мой репортаж с Бадаевского пивзавода выглядел как откровенное диссидентство – партия и правительство борются за трезвость, а какой-то молодой засранец пишет, как хорошо в жару выпить холодного пивка…

Как видим, времена возвращаются.

Или времена всегда одни и те же, а возвращаются мудаки?

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Клизма для Мизулиной написал 13.07.2022 13:06
Не может быть! Это одна из 3-х скреп!
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