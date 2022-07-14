А будет ли хуже?

Довольно много читателей, даже понимая, что власть в России преступна не просто по своей антиконституционной сути, но теперь уже и по конкретной статье 353 УК РФ, понимая, что и Путина давно нет и вместо него артисты под управлением неизвестных, следовательно, безнаказанных кукловодов, тем не менее, страшатся перемен: «Ну, падёт эта власть, а что взамен?? А не будет ли ещё хуже?».

Вот один из комментаторов моих работ пишет: «Победа запада лишает нас всяческих надежд. Путина выкинут, кукловодов посадят, в президенты продвинут своего человека - вам от этого легче будет?». И в ответ на удивление, о каких надеждах от кукловодов артистов в роли Путина он говорит, подкрепляет свою позицию анекдотом:

«Вы-то, что предлагаете? Как Мухин - ничего?

Знаете такой анекдот?

Ползут два червяка, один впереди, другой сзади. За ними едет каток. Первый говорит:

- Он нас раздавит.

Второй:

- не раздавит.

- Раздавит.

Не раздавит.

- Раздавит.

- Чвяк!

Я ЖЕ ГОВОРИЛ, ЧТО РАЗДАВИТ!!!!

Чвяк!».

Вот в этом вся оппозиция – сколько я её помню, она представляет себя червячком (людьми она себя представить не способна), а обстоятельства всегда представляет катком, - и эти обстоятельства никак и никогда преодолеть невозможно! Можно только в сторонку уползти – в сторонку! Как эта оппозиция уже более 30 лет уползает. Почему уползает? А она вождями народа, руководителями страны представить себя не может. Только, повторю, червячками, которые только и могут в Думе сидеть, чтобы тупо и безнаказанно болтать. Это червячки умеют.

У меня в запасе тоже есть анекдот, ещё антисоветский, правда не такой оскорбительный, но тоже по делу. Далеко на север от Северного полярного круга, уже две недели жестокая пурга с морозом за 40 градусов, из яранги нос нельзя высунуть. В яранге сидят два чукчи и от скуки рассказывают анекдоты. Все уже вспомнили и один чукча предлагает: «А давай про Брежнева анекдоты рассказывать!» Второй пугается: «Ты что?! Ещё зашлют куда-нибудь!».

Так и тут. Как может быть хуже, если убрать от власти всю эту подлую депутатско-сенаторскую власть вместе с остальными подонками? Ну, хотя бы придумали, что может быть хуже того, что уже в России есть?

Нет, червячки в оправдание своей тупости и трусости всегда придумывают что-угодно, бывает, что и не откровенно смешное, типа придут американцы и разделят Россию на отдельные мини-государства. И это будет хуже, чем одна страна с продажной сволочью вместо власти.

Поэтому вопрос о «хуже», как к нему не относись, - это вопрос, и надо как-то на него ответить не только анекдотом.

В нашей истории был случай, когда в 1991 году вся депутатская шушера Съезда СССР вместе с «пердизентом Горбачёвым», даже не совершив никаких преступлений и имея неограниченные властные возможности, жалобно повизгивая сбежали со своих властных постов, хотя Горбачёв и сраные депутаты Съезда народных депутатов СССР уже ставшие червячками, обязаны были воспрепятствовать лишению себя власти, данной им всем народом СССР. И в когда-то великой стране осуществились планы Гитлера, по которым СССР (бывшая Российская империя) действительно развалился на мелкие государства во главе с мерзавцами-фашистами, которые и организовали разграбление этих осколков СССР.

Так, может, и в данном случае так будет? Так, может, если убрать нынешних фашистских тварей от власти в России, то США заменят их новыми (разве теперешние червячки оппозиции могут этому помешать?) и, может, США развалят Россию на мелкие куски? Ведь СМИ нам сообщает, что в США и план такого раздела уже разработан.

Немного отвлекусь. Вам оно может быть как-то и внове, но дело в том, что ещё во времена СССР уже знали, как вести пропаганду. За деньги СССР, а теперь и России, в других странах покупаются отдельные официальные, а чаще полуофициальные лица – «агенты влияния», - а при невозможности купить что-то приличное, то годятся и просто мелкие сволочи, и эти продажные сволочи вякают что-то в нужном России ключе. А у нас СМИ их цитируют и начинают радостно вопить: «В США считают…», «В Германии считают…», «В Италии считают…», «Англичане хотят…» и т.д. и т.п.

У них же свобода слова и мнений, и если кто-то в США заявит, что Россию надо и дальше делить на мелкие государства, а наши СМИ жалобно завопят и запричитают, то, прежде чем пугаться, надо попробовать ответить на вопрос, а зачем США это надо – зачем им надо делить Россию?

Я такой необходимости не вижу. Англичане, колонизируя полуостров Индостан имели на нём даже более единое государство, чем там сейчас имеются, - Британская Индия включала в себя и Пакистан, и Бангладеш, и Цейлон. Ведь договорится с одной шушерой, обозначающей власть в колониальном государстве, гораздо легче, чем со множеством местных тварей, которые обязательно будут драться друг с другом. Я даже не беру в пример Чечню, посмотрите на Донбасс – там жизненно необходимо организовать единое государство «Новороссия» даже в составе Украины, и уж тем более, как самостоятельное государство. Ведь между народами этих «государств» нет ни единого, ни этнического, ни экономического различия, кроме различия захвативших над ними власть уголовных банд. И как эти две банды захватили власть в 2014 году в Донецке и Луганске, так и дохнуть будут, а продолжат цепляться за свои доходы с подвластных рабов в этих районах. Ну зачем США нужны все эти мелкие Чечни и ДНР с ЛНР?

То есть, если возглавляемая червячками оппозиция России, после падения нынешней власти по обычаю будет только жалобно пи…деть, не окажет сопротивления США и местным уголовникам, и не попытается установить в России истинно народную власть, то Запад совершенно не заинтересован и дальше дробить Россию. Хоть это говно, что есть, останется в Думе, хоть новых червячков туда наберут, - зачем Западу лишние сложности? Зачем ему надо, чтобы некоторые отделённые области присоединялись к «братскому Китаю»?

Нет, не напугали вы меня разделением России в случае расправы Запада над нынешней властной сволочью в Кремле и замены этой сволочи новой сволочью.

Меня тут попрекают, что я сильно ругаюсь. Люди не понимают элементарного – эти слова русского языка, которые вы считаете руганью, являются характеристикой определённого рода людей. И когда вы корчите из себя «культурных», то вы пытаетесь убедить окружающих, что слова «сволочи», «мерзавцы», «подонки» в русском языке есть (смотрите в словарях), а вот сволочей, мерзавцев и подонков среди нас нет. Особенно, нет сволочей, мерзавцев и подонков среди этих «культурных». Но на самом деле этих тварей там полно, и я не хочу вводить читателей в заблуждение.

Нет, ну как назвать людей, которые изображают из себя оппозицию, но ничего для взятия власти не делают, потому что «не знают, что получится». А вдруг хуже будет? И ведь так уже более 30 лет!

История с СССР 1991 года не повторится ещё и вот по какой причине. СССР был богатейшей страной, в нём было, что грабить, и уроды из числа советской интеллигенции рвали его на части ради этого – ради личного обогащения. Они лезли в депутаты и министры, чтобы разрушать, а по свой умственной работе разрушать – не строить. Поймите, лишить страну инженеров и рабочих, это совсем не то, что создать инженеров и рабочих для высокотехнологичных производств. Эти уроды сбрасывали страну в пропасть, а теперь, кто бы их ни убрал от власти и встал на их место, из пропасти надо будет вылезать. И перед политиками встанет вопрос – а как вылезать? Они же привыкли только балаболить и кнопки нажимать, откуда им знать? Кроме того, будущей власти и грабить будет нечего, а за дальнейшее ухудшение жизни представителей новой власти могут и убить.

Короче, после падения нынешней власти, желающих попасть во власть будет очень мало, сейчас сложится обстановка 1917 года, когда все мало-мальски крупные революционные партии (скажем, эсэры или те же меньшевики) на Первом Съезде советов отказались брать власть. Почему отказались? Потому, что одно дело болтать языком в Думе или на Съезде, а другое дело стать министром, не соображая, что делать. Мало этого, стать не просто министром, а министром в воюющей стране с развалившейся экономикой. (Ведь уже царь начал создавать военные продовольственные отряды для того, чтобы силой отбирать у крестьян хлеб – крестьяне не хотели его продавать, поскольку из-за развала экономики на вырученные деньги в России нечего было купить). «Революционные политики» образца 1917 года понимали, что не способны ничем России помочь, и что после взятия власти и показа своей тупости, спустя некоторое время с этими политиками поступят, как с царём.

И в результате маленькая партия большевиков 25 октября 1917 года берёт власть, берёт потому, что её вожди (толи в силу совести, толи в силу непонимания, за что они берутся) не побоялись стать правительством России. И когда Второй Съезд Советов их на эту власть благословил, и вожди большевиков собрались на совещание в ЦК своей партии, ошарашенные победой и не понимая, что теперь им делать, один из тогдашних вождей большевиков Лев Каменев горестно сказал: «Ну что же, если сделали глупость и взяли власть, то надо составлять министерство». Оценили? По мнению одного из тогдашних вождей большевиков, большевики сделали глупость, взяв власть!

При падении нынешних властных уродов, возникнет несколько лет свободы, в том числе свободы слова. Тупые дебилы СМИ будут скомпрометированы поддержкой нынешней власти, в СМИ полезут новые дебилы, и эти тоже не будут понимать, что происходит, и что надо, посему они конечно тут же продадутся. Но будет и немного популярных искренних журналистов, да и оппозиция сможет открыто говорить и привлекать внимание растерянного народа.

На червячков оппозиции надежды нет – тупые и трусливые. Вон тот же Зюганов сколько раз выигрывал выборы, но сдавал голоса избирателей фашистам, сам став хотя и трусливым, но таким же фашистом.

Создастся ситуация, когда народ будет хвататься за деятельных людей, будет требовать от них, чтобы они шли во власть, как в своё время народ потребовал, чтобы власть взяли большевики.

Чего нам боятся этого? Нищему пожар не страшен!

Но для меня не это главное, для меня главное – не повторить то, что уже было. Все силы умных людей надо бросить на разъяснение избирателям, что пора прекращать избирать безответственную власть, что пора устанавливать для неё ответственность, а ответственности не бывает без заранее предусмотренного наказания.

А после смещения нынешних уродов такая возможность пропаганды ответственности власти появиться.