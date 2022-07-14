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Московский листок

США помогают Киеву истреблять украинцев?

Опубликовано 14.07.2022 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
США помогают Киеву истреблять украинцев?

Украина ведет переговоры с США о поставках для систем РСЗО HIMARS ракет большей дальности, сообщил член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Неуправляемые снаряды американской РСЗО HIMARS имеют дальность до 45 километров, корректируемые снаряды имеют дальность, по разным данным, до 70-80 километров. При этом дальность стрельбы HIMARS при использовании тактической ракеты доходит до 300 километров.

Нескромный вопрос: а куда собираются стрелять украинские военные на дальности в 300 километров?

США заявляли о согласовании поставок реактивных систем залпового огня HIMARS на Украину при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по территории РФ.

И вот тут как раз вопросы: глубина обороны в ДНР, ЛНР и Херсонской области не превышает 150 киолометров. Остается только Крым. Но считают ли его в СШа Россией или все же Украиной?

Хотя сама постановка вопроса предельно циничная. Если нельзя стрелять по территории РОФ, то можно - только по территории Украины? По крайней мере той, что она считает своей...

Получается, США поставляют Украине вооружения, чтобы она могла обстреливать собственную территорию? Ту, что по каким-то причинам не признает власти Киева?

То есть, для проведения карательной операции, в том числе и обстрелов мирного населения?

Что-то они там недодумали...

А.Б.



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