Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Забортарий! Строители напали на жильцов квартиры на Патриарших прудах

Опубликовано 14.07.2022 автором в разделе комментариев 0

москва выборы собянин
Забортарий! Строители напали на жильцов квартиры на Патриарших прудах

Малая Бронная, 22, с. 1 — памятник архитектуры, красивый вид из окон. Вот только жители видят сплошные строительные леса и считают их незаконными. Один из возмущённых жильцов, Роман Ткач, известный политолог и муж градозащитницы и в прошлом местного депутата Елены Ткач, решил сделать людям в касках замечание - очент трудно жить в квартире, где белый свет закрыт строительными лесами.

А строители покрошили его окна и пошли в атаку. Конфликт продолжается до сих пор.

Представители застройщика говорят: Роман бросался в людей пакетами с керосином, а его сын — метал с крыши топоры и стрелял из пневматического ружья.

А из пушки в них не целил?

Ну вот прикиньте - живете вы себе в хорошей квартире, и вдруг оказываетесь буквально на стройплощадке. В окне не вид на Патриаршие, а леса строительные и грязные ботинки строительных рабочих - вот под носом, можно рукой потрогать.

И вы законным образом ничего не можете поделать! Ничего вообще!

Вот у меня под окнами с легкой руки депутата Госдумы от "Единой России" - вид на натуральный концлагерь или тюрьму. Ограждения, будки с охраной, сдвигающиеся ворота - ну тюрьма!

Это так ректор МИТХТ Мажуга решил улучшить быть студентов общежития - перегородил всю территорию забором. Это он от меня загородился. И от других, кто живет поблизости. По какому праву? Приехали студенты учиться, прекрасно! Почему надо под их непонячтные нужды отнимать у нас кусок Москвы? Они среди нас, москвичей жить не могут, обязательно им КПП с охраной и лагерный режим?

А нас никто и не спросил,просто поставили забор прямо под окнами. Слева - узкий проход и снова забор - уже бадминтонного центра. На хрена бадминтонному центру территория размером с гектар, если в бадминтон они играют в зале, и граждане вокруг им мешать никак не могут?

Справа - опять забор, на этот раз - поликлиники! Ну зачем полклинике забор? Хрена ли от меня поликлиника отгораживается?

А я живу промеж заборами.

Правда, там за заборами есть лес, как бы городской и как бы заповедный.

Но ректор Мажуга приготовил нам еще один забор на будущее - кусок леса уже отрезан в пользу его университета, и забор стоит, просто пока не глухой, без КПП и автоматических ворот с сигнализацией, но это дело наживное, будут.

И у меня как гражданина нет вообще никаких прав выступить против этого! Против того, чтобы территорию моего города нарезали как колбасу ломтями и окружали меня заборами как зверя какого загнанного!



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Поддерживаете ли вы политику президента Путина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Посадили того, кто пытался отстаивать права граждан
Посадили того, кто пытался отстаивать права гражда...
14.07.2022
Общественный деятель и "просто исполняющие приказы"
Общественный деятель и "просто исполняющие приказы...
01.07.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Посадили того, кто пытался отстаивать права граждан (0)
Новости крысятничества: Токаев поручил переманивать ушедшие из России компании (2)
В отношении журналиста Сергея Резника возбудили очередное уголовное дело (0)
Посадили того, кто пытался отстаивать права граждан (0)
Забортарий! Строители напали на жильцов квартиры на Патриарших прудах (0)
США помогают Киеву истреблять украинцев? (9)
А будет ли хуже? (1)
Выпуск пива может упасть на 20-30 процентов (3)
Что-то пока с защитой людей не очень... (6)
Курирующий ОПК вице-премьер Юрий Борисов может уйти в отставку (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Чтобы выжить, России придется стать честной
Дарья Митина Дарья Митина: Долгожданный анонс
Михаил Делягин Михаил Делягин: Крепкий рубль и отказ от доллара: что ждет мировую экономику?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Евро падает критично. Что теперь будет с Евросоюзом?
Дарья Митина Дарья Митина: Current mood
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss