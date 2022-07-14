Забортарий! Строители напали на жильцов квартиры на Патриарших прудах

Малая Бронная, 22, с. 1 — памятник архитектуры, красивый вид из окон. Вот только жители видят сплошные строительные леса и считают их незаконными. Один из возмущённых жильцов, Роман Ткач, известный политолог и муж градозащитницы и в прошлом местного депутата Елены Ткач, решил сделать людям в касках замечание - очент трудно жить в квартире, где белый свет закрыт строительными лесами.

А строители покрошили его окна и пошли в атаку. Конфликт продолжается до сих пор.

Представители застройщика говорят: Роман бросался в людей пакетами с керосином, а его сын — метал с крыши топоры и стрелял из пневматического ружья.

А из пушки в них не целил?

Ну вот прикиньте - живете вы себе в хорошей квартире, и вдруг оказываетесь буквально на стройплощадке. В окне не вид на Патриаршие, а леса строительные и грязные ботинки строительных рабочих - вот под носом, можно рукой потрогать.

И вы законным образом ничего не можете поделать! Ничего вообще!

Вот у меня под окнами с легкой руки депутата Госдумы от "Единой России" - вид на натуральный концлагерь или тюрьму. Ограждения, будки с охраной, сдвигающиеся ворота - ну тюрьма!

Это так ректор МИТХТ Мажуга решил улучшить быть студентов общежития - перегородил всю территорию забором. Это он от меня загородился. И от других, кто живет поблизости. По какому праву? Приехали студенты учиться, прекрасно! Почему надо под их непонячтные нужды отнимать у нас кусок Москвы? Они среди нас, москвичей жить не могут, обязательно им КПП с охраной и лагерный режим?

А нас никто и не спросил,просто поставили забор прямо под окнами. Слева - узкий проход и снова забор - уже бадминтонного центра. На хрена бадминтонному центру территория размером с гектар, если в бадминтон они играют в зале, и граждане вокруг им мешать никак не могут?

Справа - опять забор, на этот раз - поликлиники! Ну зачем полклинике забор? Хрена ли от меня поликлиника отгораживается?

А я живу промеж заборами.

Правда, там за заборами есть лес, как бы городской и как бы заповедный.

Но ректор Мажуга приготовил нам еще один забор на будущее - кусок леса уже отрезан в пользу его университета, и забор стоит, просто пока не глухой, без КПП и автоматических ворот с сигнализацией, но это дело наживное, будут.

И у меня как гражданина нет вообще никаких прав выступить против этого! Против того, чтобы территорию моего города нарезали как колбасу ломтями и окружали меня заборами как зверя какого загнанного!