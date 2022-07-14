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Московский листок

Посадили того, кто пытался отстаивать права граждан

Опубликовано 14.07.2022 в разделе комментариев 0

суд закон
Посадили того, кто пытался отстаивать права граждан

Басманный суд Москвы заключил под стражу муниципального депутата Красносельского района столицы Илью Яшина. Он обвиняется в распространении заведомо ложной информации о вооруженных силах РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Поводом стали высказывания оппозиционера о событиях в украинском городе Буча, прозвучавшие в прямом эфире 7 апреля на его YouTube-канале. Политику грозит до десяти лет колонии.

Да передайте его в ДНР, там вообще расстреляют! А то чего он говорит там всякое...

Понятно да? Яшина сажают даже не за оппозиционную деятельность - она в стране вообще вся под запретом получилась. Его сажают за оппозиционное мнение.

И Буча в данном случае только повод.

Если бы события в Буче так уж волновали российские власти, то была бы официальная позиция хотя бы Главной военной прокуратуры, которая уже могла провести какие-никакое расследование. А сейчас, кроме украинских источников и мировых СМИ опереться по-большоу счету не на что - не считать же за таковые заявления пресс-службы Минобороны. Каково место пресс-службы Минобороны в судебно-правовой системе РФ?

Ясно, что Яшин очень сильно намозолил глаза именно как муниципальный депутат и в прошлоом глава муниципалитета. Не случайно, полагаю, другой депутат этого муниципального совета, Горинов, тоже в СИЗО по обвинению в том, что что-то не то высказал по поводу Дня защиты детей на заседании Совета. И нынешняя глава мунсовета тоже в розыске.

Извините, но это чистой воды разгром оппозиционного муниципального совета. Видимо, в назидание другим накануне выборов в сентябре.

А вы говорите, Рома Ткач строительные леса раскачивал, высунувшись из окна. А куда ему обращаться? Москва, СИЗО, депутату муниципального совета...

 А.Б.



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