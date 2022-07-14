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Московский листок

В отношении журналиста Сергея Резника возбудили очередное уголовное дело

Опубликовано 14.07.2022 в разделе комментариев 0

В отношении журналиста Сергея Резника возбудили очередное уголовное дело

И тоже по статье о «фейках» про российскую армию (ст. 207.3 УК) за посты в его телеграм-канале.

По мнению сотрудников ФСБ, Резник публиковал материалы, которые содержат «заведомо ложные сведения о целях, задачах и порядке проведения Россией специальной военной операции на территории Украины». О каких конкретно постах идет речь, в ведомстве не сообщают.

Несколько лет назад Резника посадили за непочтительные высказывания о судье и полторы тысячи рублей, которые он отдал приятелю за техосмотр. Потом в тюрьме добавили срок.

Когда его выпустили, он удивился - ничего не стоило впаять и третий срок, и четвертый... Все же можно.

Теперь, будучи в эмиграции, он сообщимл мне по телефону, еще до спецоперации, что ему "шьют" новое дело - как бы сорока на хвосте принесла.

Но дело не склеивалось, ну что припишешь человеку, который уже отсидел два срока ни за что и уехал из страны?

И тут удача! Появилась статья за дискредитацию армии! И сразу вся оппозиция оказалась под подозрением по этой статье.

Почему, кстати, только армии?

Почему не сажать за дискредимтацию полиции, пожарной охраны, скорой помощи?..

Департамента имущественных отношений, в конце концов?

 



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