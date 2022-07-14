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Московский листок

Новости крысятничества: Токаев поручил переманивать ушедшие из России компании

Опубликовано 14.07.2022 в разделе комментариев 2

казахстан тюрьма
Новости крысятничества: Токаев поручил переманивать ушедшие из России компании

Для покидающих Россию из-за санкций западных компаний необходимо создать условия в Казахстане, чтобы они могли релоцироваться в соседнюю страну.

Об этом заявил глава республики Касым-Жомарт Токаев, говорится в сообщении его пресс-службы.

По словам президента, в мире обостряется борьба за инвестиционный капитал. При этом почти каждая вторая из 1,4 тысяч зарубежных компаний, что работали в России, ушли с токсичного рынка или приостановили деятельность.

Если правительство Казахстана сможет подготовить интересные для бизнеса предложения, то с помощью западных партнеров республика получит «хорошие возможности для наращивания производства товаров средних и верхних переделов», подчеркнул Токаев.

Он напомнил, что ранее уже поручал воспользоваться моментов и организовать новые инвестиционные проекты в сфере обрабатывающей промышленности, но эта работа пока идет не слишком успешно, и готовых проектов нет.

Ранее глава Казахстана поручил диверсифицировать маршруты поставок казахстанской нефти на экспорт, чтобы снизить зависимость от транзита через Россию.

Нам большой друг и верный союзник не понимает, что 17-миллионный Казахстан никак не может заместить 145-миллионный российский рынок.

Разместить производство, скажем, для ИКЕИ можно и в Казахстане, но как там все это продать? А ушли компании именно что с российского рынка.

Ну разве что жители приграничных населенных пунктов РФ могут ездить на шоппинг в соседнюю республику, но много ли таких?

Так что покрысятничать на рынке навряд ли получится.

Вот если бы где-то в удобном месте создать при участии западных торговых компаний некую зону торговли - как когда-то в финской Лаппенранте, в 20 километрах от российской границы - тогда было бы интересней.

Но опять же - бесплатный автобус от метро не пустишь, как в Москве. А чартерный самолет - совсем уж дорого.

Вот как не вспомнить провал нашей экономики по части паромного сообщения - окажись на Каспии паром типа "Викинга", да еще с режимом такс-фри, тут от Астрахани до Форта Шевченко или Актау можно было бы запустить туристический маршрут с шоппингом по прибытии.

Но это масштаб бизнес-решений не для наших бабаев, тем быстро что-то скрысить и нажиться, а дальше трава не расти... Так что проще в Стамбул сьездить.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Лавровский павлин написал 14.07.2022 13:19
Несколько поколений государственных деятелей России выстраивали экономические связи с соседями и дальним зарубежьем. Великий вождь Путин похерил их в один момент. Спрашивается, при чем тут Токаев?
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Re:
Леопольд написал 14.07.2022 12:52
Пока Делягин в соседней колонке рисует картины грядущего великолепного века РФ, бизнес драпает отсюда кто куда может. Но виноват, конечно, Токаев.
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