Посадили того, кто пытался отстаивать права граждан #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости Здравствуйте, моим глуховатые слушатели. Петличку всем видно? Ну и хорошо. Новости от "запрещенного" Анатолия Баранова. Хотите помочь? Это здесь: Тинькофф 5536 9109 9139 1469 Сбер 5469 4009 0716 4961 Не хотите? Я так и думал... #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости 1 США помогают Киеву истреблять украинцев? https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Строители напали на жильцов квартиры на Патриарших прудах в Москве — разбили окна и травмировали хозяина https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Посадили того, кто пытался отстаивать права граждан https://forum-msk.org/material/news/1... 4 В отношении журналиста Сергея Резника возбудили очередное уголовное дело https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Глава Казахстана Токаев поручил переманивать ушедшие из России компании https://forum-msk.org/material/news/1...



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