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Московский листок

Посадили того, кто пытался отстаивать права граждан

Опубликовано 14.07.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Здравствуйте, моим глуховатые слушатели. Петличку всем видно?

Ну и хорошо. Новости от "запрещенного" Анатолия Баранова.

Хотите помочь? Это здесь: Тинькофф 5536 9109 9139 1469 Сбер 5469 4009 0716 4961

Не хотите? Я так и думал...

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

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Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
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