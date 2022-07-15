"Любимые" руководители

Каждый человек России осознаёт, что Государственная дума и есть главный руководитель страны. Большинство чиновников назначаемых согласовываются в Думе. И вот когда президент собирал в Кремле 7 - го июля руководителей фракций выразил удовлетворение работой думы. "Сегодня хочу поблагодарить вас за то, что именно так вы работали: собрано, компетентно, в высоком темпе. Считаю, что все фракции подтвердили свою политическую состоятельность и зрелость, действовали консолидировано и сплочённо - как настоящие государственники и патриоты России, для которых в сложных условиях любые межпартийные разногласия уходят на второй план. Потому что партий - то у нас много, а Родина одна, и нет ничего важнее и выше Отечества". Такое сказать дано не каждому. Надо бы этот монолог включить в программу школы для старших классов, чтобы вступая в жизнь помнили, что выше Родины нет ничего.

Однако в стране есть некоторые проблемы, которые не стыкуются с высказыванием президента. Например, естественная убыль населения в 2021 году составила более одного миллиона человек. Хотя перепись населения не удалась, однако данные итоговые говорят о том, что народу в России - 147,2 миллионов человек за счёт миграции. Более того профессор медицины Л. Бокерия говорит, что в России за год от сердечно - сосудистых заболеваний умирает около полутора миллионов человек. Значит всё - таки население растёт за счёт приезжих. И кто же к нам приезжает на постоянное место жительства? Думаю, что кроме украинцев больше никто, так как Россия народом беднее всех развитых капиталистических стран. Кто же поедет в нищету?

Прогноз ВШЭ и министерства труда говорит о том, что рождаемость и далее будет снижаться, то есть меньше смертности. А это сигнал тревоги на нашу огромную территорию. Почему же рождаемость падает? Причин несколько. Проблемы на рынке труда, сокращение женщин детородного возраста, проблемы в экономике и главное для семей неуверенность в завтрашнем дне. Простой россиянин живёт в стрессовом состоянии и ему не до рождения детей, которые по его мнению будут жить в нищете.

Но иногда наши чиновники радуют народ. Депутаты в России для простого человека считаются чиновниками, так как они не заботятся о народе, а только о себе и о настоящих чиновниках, которые и держат совершенно бесполезную думу.

Всем известно, что нынешнее российское образование скопированное с Болонским готовит безграмотных потребителей. Надо что - то делать и чтобы не заморачиваться - восстановить советскую систему. По этому поводу высказался спикер Госдумы В.Володин. "Надо учесть опыт образовательной системы царской России, а советскую систему воссоздать не получится". В начале двухтысячных годов в России говорили, что в стране до 2 - х миллионов безграмотных детей. Капитализм не очень жалует образованный народ. Может спикер забыл или не знал, что половина населения России до революции не умели даже читать. Забыл о том как молодое руководство СССР организовало всеобщее обучение. Учились грамоте даже взрослые. Возникли вечерние школы, в которых и обучалось взрослое население. А ведь он и его сторонники будет противиться восстановлению советской образовательной системы. Образованный человек в образованном обществе мог и подвинуть такого спикера. В.Володин прошёл все стадии становления советского человека, но для других против

Что же имеет Россия при капиталистическом строе? Один "товарищ" естественно грамотный пишет в интернете, что в эпоху Ельцина в стране было 7 долларовых миллиардеров, а уже в 2013 году 131 миллиардер. Так информирует народ интернет. Может цифры завышены, но это не меняет суть дела. Народ перебивается с хлеба на воду а отдельные не знают куда девать награбленное.

В.Володин тоже не бедный человек, он пошёл все стадии советского человека и стал доктором юридических наук. Имел бизнес, а может имеет и сейчас, но это его личное дело. Владеет акциями нескольких предприятий. Его биография очень насыщена, кто хочет познакомиться всё есть в интернете. Так почему же он против советской систем образования? Потому что она делала многих такими как сам Володин. Вот только его образованность пошло не в пользу государства и народа, а на личные потребности. В интернете есть снимок его поместья. Если бы он получил образование по системе царской России вряд ли бы имел такой жизненный уклад. Конечно при той жизни в России были и инженеры, и профессора, и даже академики, но большинство из них получили образование за пределами страны. А кто мог учиться за границей? Тот у кого родители имели крепостных и могли учить своих чадо где угодно.

Третьего февраля 2016 года на встрече с активом "Клуба лидеров по продвижению инициатив бизнеса" наш президент произнёс знаковую фразу: "У нас нет никакой и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма". Замечательная фраза, однако она не имеет никакого значения при бандитски - воровском капитализме. Даже олигархи нафаршированные миллиардами долларов к этой идеи не имеют никакого отношения. Все они живут за пределами России. Президент не однократно просил их вернуть в страну миллиарды и использовать для развития экономики. Никто даже ухом не повёл. Например, А.Мордашов, В.Потанин, В.Лисин, В.Алекперов, Л.Михельсон, Г.Тимченко, А.Усманов, виолончелист С.Ролдугин и ещё 115 олигархов России. К кому же обращался президент, произнося эту замечательную фразу, которая касалась только народ Советского Союза.

С началом специальной операции на Украине и введением санкций число долларовых миллиардеров сократилось со 123 до 88, которые имеют 352 миллиарда долларов. До операции олигархи держали всего 606 миллиардов долларов. Думаю, что по этому рабочий человек, пенсионер зарабатывают и получают не более 30 тысяч рублей, которые сжирает инфляция.

Врач рекомендовал мне купить в аптеке "Дицетел". В пачке всего двадцать небольших таблеток, цена 961 рубль. Знал бы не брал. Эти таблетки пришли к нам из Франции, сами не можем производить и не только эти. Значит никакого импортозамещения нет и не предвидится. Почему же наши чиновники не выполняют указания президента? Пожалуй об этом сказала В. Матвиенко. "У некоторых заместителей министров нет ни профильного образования, ни опыта". А у министров есть? Но главное нет контроля за исполнением. Есть пример несколько другого плана. Вот Набиуллина, Силуанов подарили нашим врагам 320 миллиардов золотовалютного резерва и тишина, как будто так и надо. А это ведь народ горбом их заработал и даже зарплату не понизили дарителям.