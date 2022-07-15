Итоги вакцинации в мире

Я пишу и пишу в Следственный комитет России и в Генпрокуратуру о том, что в России под видом вакцинации гражданам вводят инъекции неизвестной жидкости, которая никогда должным образом не проверялась на её эффективность и безопасность, мало того, не известно и что за компоненты входят в эту «вакцину». Сообщаю в заявлениях, что смертность только от последствий простудных заболеваний (от COVID-19) за вторую половину 2021 года, по сравнению со второй половиной 2020 года (когда никакой вакцинации граждан России ещё не проводилась) увеличилась на 125 тысяч умерших россиян. Мало этого, смертность от осложнений от COVID-19 и заболеваемость не уменьшились и продолжили расти и в 2022 году. В январе 2021 года, когда вакцинация едва началась, заболело 681 751 и 16064 умерло, а за январь месяц 2022 года, когда было привито уже 52,4% населения России) заболело 1 474 660 и 22 690 умерло. В тоге в январе 2022 года по сравнению с январём 2021 года стало в два раза больше заболевших и почти в полтора раза больше умерших. И ничем иным кроме «вакцинации» непонятной жидкостью этот рост объяснить невозможно.

И ноль эффекта. СКР перебрасывает мои заявления в МВД, которое не имеет права проводить проверки и возбуждать дела фактически о геноциде граждан России, а Генпрокуратура отправляет мои заявления преступникам – в Роспотребнадзор – для сообщения мне из Роспотребнадзора, что преступники Роспотребнадзора не преступники потому, что они чихать хотели на числа и факты итогов «вакцинации».

Но что-то похожее происходит и в мире.

В США есть новостной портал «The Gateway Pundit», который поддерживает Трампа, во время его избирательной кампании посещаемость «The Gateway Pundit» достигала 1 миллиона уникальных посетителей в день и тогда эксперты назвали этот ресурс четвёртым по влиятельности в консервативном лагере. То есть это не случайный, вновь появившийся блогер. И вот теперь этот ресурс проанализировал данные ВОЗ на первую половину этого года по пресловутому COVID-19 в мире в зависимости от вакцинации, и автор портала Джим Хофт опубликовал этот анализ 8 июля 2022 года https://www.thegatewaypundit.com/2022/07/haiti-not-vaccinate-citizens-current-vax-rate-1-4-yet-country-one-lowest-covid-death-rates-world-weird-huh/

Автор по данным института Хопкинса сравнивал ежедневные подтвержденные случаи смерти от COVID-19 на миллион человек, в среднем за 7 дней.

Оказалось, что меньше всего от этого ковида пострадала Гаити с 11,6-миллионным населением, которая не вакцинировала своих граждан, посему на сегодня уровень вакцинации составляет на Гаити аж 1,4%. А умерло на Гаити с положительным тестом на COVID-19 всего 837 человек за всё время, это в среднем менее 1 человека в день на всю страну или в расчёте на миллион – 0,09.

И автор сравнивает эти показатели с передовиками вакцинации.

В Израиле 72% привиты, причём, уже охотно прививаются в четвёртый раз. Соответственно, в этом году в Израиле наблюдался самый высокий уровень смертности от COVID-19 за всю историю наблюдений – весной 2022 года от COVID-19 смертность достигала 8 человек в день в расчёте на 1 миллион жителей. Сравните с 0,09 на Гаити.

В дисциплинированных и перепуганных Финляндии, Дании, Исландии, и Норвегии уже привиты 84%; 83%; 81% и 79% граждан соответственно. В результате у них подскочил уровень смертности от COVID-19, и весной 2022 года смертность от COVID-19, соответственно, достигала 8; 9; 6 и 5 человек в день в расчёте на 1 миллион жителей. Причём, в прошлом году волна смертности от COVID-19 в Дании длилась с середины ноября до середины марта, а к этому году она началась с начала ноября и, похоже, не прекращается.

В Канаде 86% вакцинированы, Канада не побила свой рекорд смертности, но последняя волна простуд началась на месяц раньше и до сих пор оставила такое же количество жертв, как и в прошлом году – 5 человек в день в расчёте на 1 миллион жителей (в 2020 году было 6). Другими словами, вакцины абсолютно ничего не сделали…

В Япония вакцинированы 82%, и весной этого года в Японии был самый высокий уровень смертности- 2 человека в день в расчёте на 1 миллион жителей – это удвоение рекорда за все время - и маски с самоизоляцией тоже не помогли.

В Австралия с её дебильным правительством привиты 87%, и, соответственно, COVID-19 «распространяется по Австралии, как лесной пожар» - в начале весны в стране было зафиксирована смерть 4 человек в день в расчёте на 1 миллион жителей, а это в четыре раза больше, чем когда-либо умирало во время аферы COVID-19.

Новая Зеландия – 84 % привиты. И весной этого года ошеломительный рекорд – 3,7 человека умерших в день в расчёте на 1 миллион жителей, а до этого предыдущий рекорд был весной 2020 года – 0,3 человека в день.

Южная Корея – 88% привиты, в декабре 2021 года был рекорд – 1,5 человек умерших в день в расчёте на 1 миллион жителей, а в мае этого года уже 7 человек умерших.

В Гонконге 89% вакцинированных. До весны этого года в Гонконге практически не было умерших от COVID-19, а к концу весны этого года – держитесь за стул! – 37 человек умерших в день в расчёте на 1 миллион жителей. Я не ошибся – не 3,7, а 37!

Бедная Мальта вакцинировала 92% населения и даже ввела новые ограничения в январе, когда население уже было вакцинировано на 90%, тем не менее смертность от COVID-19 подскочила до 8 человек умерших в день в расчёте на 1 миллион жителей.

В Сингапуре в марте 2020 года был максимум безвакцинной смертности от COVID-19 в 0,2 человека умерших в день в расчёте на 1 миллион жителей. Чего было суетиться? Но Сингапур с его драконовскими законами сходу вакцинировался на 92%, в результате к декабрю прошлого года максимум смертности от COVID-19 поднялся до 2,5 человек умерших в день в расчёте на 1 миллион жителей, а к весне этого года даже несколько упал – до 2,2 человека умерших.

Ну и то, что было известно с самого начала, можно сказать, с начала прошлого века: обязательное ношение масок увеличило смертность на 85%! Именно к этому выводу снова пришли учёные в очередном исследовании, кстати, это явление уже и собственное имя получило – «эффект Фогена». Выяснена и медицинская причина вреда масок – это глубокое повторное вдыхание конденсированных капель или чистых вирионов, которые попали в маску в виде капель. Рецензируемое исследование в журнале «Medicine» показывает, (https://journals.lww.com/md-journal/Fulltext/2022/02180/The_Foegen_effect__A_mechanism_by_which_facemasks.60.aspx) что нет никакой связи между соблюдением требований ношения масок и числом случаев заболевания в Европе, но существует четкая статистически значимая положительная связь между соблюдением требований ношения масок и смертностью». Маски убивают, но кого это, кроме Лукашенко, волновало?

В США некий «учёный», Тони Фаучи, тогда и до сих пор – это главный медицинский эксперт США по пандемии для правящей элиты, посему слушать советы Фаучи о том, как лечить и как сопротивляться COVID-19, было как бы обязательным для элиты США. Это удивляет тех немногих граждан США, которые пытаются организовать сопротивление этой мировой афере. К примеру, Роберт Кеннеди-младший в своей книге спрашивает у американцев: «В Соединенных Штатах проживает 4,2% населения мира; у нас 14,5% умерших от ковида в мире. Почему Тони Фаучи все еще работает?». И сам на свой вопрос пожимает плечами: «Это загадка». А для читателей его книги загадка в другом: «Если книга Роберта Кеннеди-младшего о Тони Фаучи, Билле Гейтсе и других не соответствует действительности, почему они не подают в суд на Кеннеди и издателя? Он называет Фаучи массовым убийцей в лиге Йозефа Менгеле. Это само по себе кажется основанием для иска. Есть ли законная причина?». Законная причина в одном – факты в книге Роберта Кеннеди-младшего невозможно опровергнуть.

А ВОЗ с этим Биллом Гейтсом и наши правительственные дебилы как бы сошли с ума с этой вакцинацией и запретами! Они требуют и требуют вакцинации, и ВОЗ опять вопит об обязательном ношении масок!

Правда, чтобы сойти с ума надо, для начала ум надо иметь.