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Московский листок

Теперь мы можем уничтожить Нью-Йорк, Вашингтон, Бостон и Филадельфию с одного раза

Опубликовано 15.07.2022 в разделе комментариев 2

война атомная бомба
Теперь мы можем уничтожить Нью-Йорк, Вашингтон, Бостон и Филадельфию с одного раза

Военно-морской флот России получил атомную подводную лодку (АПЛ) специального назначения К-329 «Белгород». Российская АПЛ является подводным авианосцем, который несет подводные беспилотники «Посейдон».

"Посейдон" с ядерным вооружением и ядерным двигателем, которая функционирует как подводный боевой беспилотник с неограниченной дальностью. Планируется, что на борту "Белгорода" будут находиться шесть "Посейдонов". 

«Посейдон» может создать взрыв мощностью до двух мегатонн. В арсенале стран НАТО пока нет оружия, которое сможет остановить подводный беспилотник. 

***

Площадь "катастрофического" поражения при мегатонном ядерном взрыве составляет 176,5 квадратных километра (примерная площадь Кирова, Сочи и Набережных Челнов; для сравнения - площадь Москвы на 2008-й - 1090 квадратных километров). То есть "Посейдон" с закрядом в 2 мт  может уничтожить только часть Нью-Йорка, скажем, Манхеттен и районы вдоль Ист-Ривер и Гудзона. Разумеется, это без учета площади радиоактивного заражения - это во многом зависит от типа ядерного заряда, а не только его мощности.

Для США, основное население которых проживает в прибрежной зоне Атлантического и Тихого океанов, угроза катастрофическая. Для Австрии или Узбекисчтана - вообще никакой. Для Украины, потерявшей почти все морское побережье, практически тоже.

Я, конечно, восхищен мощью инженерно-технических решений российского ОПК, но почему эти достижения так слабо транслируются в гражданских отраслях?

Я уже не говорю о пассажирских подводных лодках, которые могли бы доставлять людей и грузы подо льдами Северного Ледовитого океана или Охотского моря - пока это выглядит как ненаучная фантастика, хотя подводный флот, в отличие от надводного или воздушного, вообще никак не зависит от погодных условий - изрядное преимущество.

Но у нас ведь, при наличии огромных водных пространств и территорий, куда весьма затруднительно попадать по суще, фактически вообще не развито пассажирское паромное сообщение, да и грузовое, мягко говорпя, недоразвито. Сравните с плотностью паромных коммуникаций в Европе или Юго-Восточной Азии.

А ведь недоразвитость наших отдаленных территорий - это прямое следствие неразвитости транспортного сообщения... и мы эти территории потеряем, уже теряем, не по военным, а чисто экономическим причинам.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Давно могли написал 15.07.2022 11:01
А теперь экологически чисто смыть! Вода поглощает радиацию, вот в чем величие гуманизма, идущее еще от А.Д.Сахарова.
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Ку ку
Проверка связи написал 15.07.2022 10:57
Привет
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