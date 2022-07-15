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Московский листок

Hortex уходит из России

Опубликовано 15.07.2022 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Hortex уходит из России

Польский производитель замороженных овощей и фруктов продал подразделение поставщику рыбы ГК «Агама».

Hortex выпускал продукцию на двух партнёрских заводах в Подмосковье и на одном в Карелии. Компания называет себя лидером рынка замороженных овощей и фруктов в Центральной и Восточной Европе.

Группа компаний «Агама» выпускает рыбу и морепродукты под брендами Agama и «Бухта изобилия».

Смысла не видно, какая разница мне, потребителю, кто морозит мне фрукты и овощи - поляки или наши? Разница неощутимая.

Я понимаю, ушел кто-то вместе с уникальными технологиями, и заменить нечем - это чувствительно. А заморозка? Ну, разве что знакомый с детства Hortex... Ну так без всяких санкций исчезли болгарские конфитюры и венгерские овощные консервы - глобальный рынок их пожрал.

Политика санкций не оправдала ожиданий, экономика Европы выстрелила себе в легкие и теперь задыхается, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире национального венгерского радио.

Эх, где ты был, Виктор, когда "Бондюэль" пожрал национального сельхозпроизводителя на твоей родине?

 А.Б.



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