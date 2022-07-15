С сегодняшнего дня россияне могут спокойно посещать Финляндию

С 15 июля 2022 года все запреты на поездку в Финляндию для россиян официально отменены. Российские власти убрали все коронавирусные ограничения, а соседняя страна открыла границу для нас.

По сообщениям местных СМИ, финские предприниматели настолько затосковали без российских туристов, что владельцы некоторых магазинов даже готовы принимать оплату в рублях.

Приграничные районы раньше хорошо зарабатывали на туристах из России, но этого уже давно нет, и дело не в санкциях.

Поездка в Финляндию была всегда, по себе знаю, таким шоппингом вкупе с отдыхом.

Но общий рынок ЕС убил когда-то прекрасный финский легпром, а китайские товары дешевле и проще купить в Меге-Химки, мне во всяком случае.

Купание же в финских озерах сильно ограничено климатом - к тому же подмосковные зоны отдыха нынче ничуть не хуже.

Была еще одна "завлекалочка" - аквапарки, которые прекрасно сочетались с шоппингом, часто аквапарки в Финляндии и строили в комплексе с торговыми центрами.

Но теперь и у нас так делают, я, например, езжу на Ярославку... Все ближе, чем округ Эспуу... Хотя "Серена", конечно, отличный аквапарк.

Начнут принимать рубли, может, и скатаюсь. Если еще визу дадут - с таким визовым режимом как сейчас - только на танке.

А.Б.