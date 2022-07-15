Стоило ли уничтожать дом офицеров?

Удар в Виннице ВС России нанесли по Дому офицеров, где находился временный пункт размещения украинских неонацистов, сообщила редактор RT Маргарита Симоньян. В личном телеграм-канале Симоньян отметила, что комментарий ей дали в пресс-службе Минобороны России.

Ну да, конечно, дом офицеров всегда принадлежит министерству обороны, что у нас, что на Украине, и формально является конвенциональной целью. И там действительно могут находиться военнослужащие, собственно, где ж им еще находиться?

Однако дом офицеров - это еще и значимый культурный объект. Дедушка мой, когда вышел в отставку, долго потом работал в ростовском доме офицеров - там и музей был, и кинотеатр - обычный, я там кино про индейцев смотрел... Летом как правило гастролировали театры - там я смотрел ленинградский драматический еще и с Горбачевым, свердловский балет... Да много чего. Одна из лучших театральных площадок Ростова.

В Севастополе в Матросском клубе, который еще и памятник архитектуры, вообще ставит спектакли театр флота имени Лавренева. А в офицерском клубе на Ленина музыкальные гастроли из-за хорошей акустики - я там слушал ансамль из Геттингена, например. Военных в зале тоже довольно много было. Культурные там офицеры.

Теперь что, ждать ответного удара? Сейчас американцы зарядов увеличенной дальности для Химер поставят, и американские же инструктора без промаха дадут залп... Благо корректировщик не нужен, объекты украинским военным хорошо знакомые...

А.Б.