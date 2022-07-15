Страна села на жопу без картошки-фри

Гендиректор нашего Гандональдса объяснил причину отсутствия картофеля фри в меню - крупнейшие предприятия-производители отказались поставлять данную продукцию в Россию.

Фабрики, которые производят картофель фри, принадлежат пяти-шести крупнейшим компаниям, которые имеют свои штаб-квартиры в недружественных странах и, соответственно, отказались поставлять свою продукцию в Россию.

А проблема текущего урожайного года в России заключается в нехватке именно тех сортов картофеля, которые используются в Гандональдсах. Проблемой следующего года станет нехватка в России мощностей для переработки.

Дети мои, вы уже картошку сами, без западных технологий пожарить не можете?

Не можете изобрести рецепт жареной картошки?

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А.Б.