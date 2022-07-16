Тимирязевская академия. Скверная история времён капитализма в РФ.

В наше издание обратился Самолысов Сергей Витальевич, кстати, по образованию историк. История, которую он рассказал, точнее, история, под которую он попал, очень характерна для нашего времени.

Итак, есть такое заведение — Сельскохозяйственная Академия им. Тимирязева. Ведущее учебное заведение в области сельского хозяйства. И ввиду специфики обучения и работы (не теоретические расчёты, а сельское хозяйство) есть у неё большой земельный участок — Мичуринский сад, полевая опытная станция c Центром точного земледелия, конный манеж с ипподромом, опытный птичник и т.д.

Отметим, что постановлением Совнаркома СССР (в настоящее время не отменённым) территория объявлена заповедником — на ней запрещено возведение построек, не связанных с учебной и научной работой и культурно-бытовыми нуждами студентов и преподавателей.

Но зачем стране наука, тем более, агротехника, тем более, какая-то научная деятельность в области агротехники, когда у нас есть Газпром, а всё остальное, что нужно, мы купим по завету Егора Гайдара.

В общем, в 2016 году земельный участок у академии решили отжать. Точнее, сначала объявили, что собираются отжать под застройку часть земель. Впрочем, мы знаем, что аппетит приходит во время еды.

Началась кампания протеста. Коллективные письма. Петиция. Митинг на территории Тимирязевки, прорыв на прямую линию с гарантом нашим. В итоге от немедленного изъятия земли власти отказались и даже приняли меры, чтобы такого больше не было. Такого, не в смысле разбазаривания имущества научных учреждений, а в смысле протеста против подобного разбазаривания.

А именно, вскоре после протестов Минсельхоз отменил выборы ректора в аграрных вузах, заменив их прямым назначением. Был изменен и устав Тимирязевки (убрано требование о наличии у ректора профильного образования). За последующие пять лет в вузе сменились четыре ректора. Зарплата у сотрудников упала на 60-80%. С преподавателями, засвеченными в протесте, начали массово расторгать договора.

В 2021 году землю пытались отжать снова. Отбить попытку пока удалось. Но надолго ли и какие будут последствия? Напоминаем, Тимирязевская академия – это ведущее учебное заведение в области сельского хозяйства. Атака на нее началась ы 2016 г. А первые санкции против РФ, действовали еще с 2014 года. Собственно говоря, данная история это всё, что нужно знать об импортозамещении в РФ. И в области сельского хозяйства и вообще.

Что же касается преподавателя по истории Самолысова Сергея Витальевича, то он тоже попал под большую зачистку преподавателей (2 года назад). Ещё одной причиной, по которую под массовую зачистку попал именно он, стали его коммунистические взгляды. Ну, не нравится начальству когда студентам объясняют, что такое капитализм с научной точки зрения.

Полтора года назад Сергей Самолысов обратился по вопросам своего профессионального трудоустройства в отдел соцзащиты ВАО. После короткого разговора его попросили на выход. А поскольку он не ушёл сразу, уйти ему «помогли», более того, сопроводили. В итоге Самолысов более месяца получал принудительный сервис в психбольнице имени Гиляровского. Вышел уже с официальным запретом на педагогическую деятельность.

В настоящее время (лето 2022 г.) он, историк по образованию, работает в трудовых мастерских при Гиляровского, собирает пакеты для рентгеновских снимков.

Такое вот яркое проявление, можно сказать рентгеновский снимок современной истории, в которую не только Тимирязевская академия и не только С.В. Самолысов, а все мы попали, точнее, влипли. А вот вопрос — не пора ли вылипать? Благо метод вылипания известен. Из истории.