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Московский листок

Объявили в розыск Киселева, а он не скрывается

Опубликовано 16.07.2022 в разделе комментариев 0

украина война всу
Объявили в розыск Киселева, а он не скрывается

Журналист и медиаменеджер Евгений Киселев, признанный в России иноагентом, объявлен в розыск, следует из базы розыска МВД России.

"Киселев Евгений Алексеевич, 15 июня 1956 года рождения, разыскивается по статье УК", - указывается в базе розыска МВД без уточнения конкретной статьи.

Минюст России включил Киселева в список лиц, выполняющих функцию иностранного агента, в начале апреля. В обосновании включения в список Киселева было указано "осуществление политической деятельности", а иностранным источником указана Украина.

***

Киселев давно живет на Украине и там же работает по специальности, зарабатывает на хлеб, так сказать.

С чего он иноагент? Разве любой, кто живет за границей и зарабатывает там на жизнь, автоматически превращается в иноагента?

И почему в розыск? Он же не скрывается, наоборот, ведет жизнь публичного человека.

Можно ему позвонить и пригласить на беседу в Следком или ФСБ. Трубку обязательно возьмет, а вот в Москву приедет навряд ли…

Но почему в розыск? Чего его искать, вот он, в Киеве…

А.Б.

 



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