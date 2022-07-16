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Московский листок

Системные либералы вернули себе контроль над промышленностью

Опубликовано 16.07.2022 в разделе комментариев 0

экономика деньги
Системные либералы вернули себе контроль над промышленностью

Путин освободил от должности главы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина. Освободившееся кресло главы госкорпорации занял Юрий Борисов, который до этого занимал должность вице-премьера по оборонной промышленности. А вице-премьером стал министр промышленности Денис Мантуров.

На самом деле это серьезные подвижки в экономическом блоке руководства страной, и навряд ли позитивные.

Рогозин как глава "Роскосмоса", а ранее в роли вице-премьера по "оборонке", выступал скорее как смотрящий и пиарщик, чем серьезный руководитель.

Борисов – совсем другой человек, военный много лет занимавшийся как раз вопросами оборонки, и космоса в частности. Для "Роскосмоса" это хорошо, но ведь для этого потребовалось освободить его от должности вице-премьера, на которой он был очень на месте – рубль сразу отреагировал на это, поднявшись к доллару на российском рынке (на других он вообще непонятно, как котируется) на 5 рублей за 4 дня.

Ранее Борисов, еще как вице-премьер, утверждал, что рубль должен вернуться к естественному и наиболее комфортному для производственного сектора и бюджета в целом коридору между 70 и 80 рублями за доллар.

Но с назначением Мантурова, который до руководства промышленным министерством к реальному сектору отношения не имел, рубль пошел по "набиуллинскому" курсу – в общем, это маркер возвращения экономического блока правительства полностью под контроль системных либералов.

Рогозин, каким бы некомпетентным руководителем промышленности не был, либералом не был тоже…

Тот же Мантуров уже заявил, что промышленность должна отказаться от рыночных механизмов регулирования – естественно, при таком курсе на рынке она просто умрет, особенно тот сектор, который производит не конечный продукт, а комплектующие. При нерыночных механизмах как будет жить промышленность – это загадка, думаю, и для самого Мантурова. Скорее всего, она вообще жить не будет, как при Гайдаре.

Ну и без отечественного производства комплектующих "Роскосмос" не сохранит никто, ни Борисов, ни господь бог… И чем мы будем воевать – тоже не очень понятно.

А.Б.



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