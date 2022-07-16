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Московский листок

Макфол заявил о поддержке многими учеными в США мнения о единстве русских и украинцев

Опубликовано 16.07.2022 в разделе комментариев 0

сша госдепартамент
Макфол заявил о поддержке многими учеными в США мнения о единстве русских и украинцев

Многие американцы, в том числе представители научного сообщества, разделяют мнение президента Владимира Путина об историческом единстве России и Украины, заявил в беседе с "Украинской правдой" экс-посол США в Москве Майкл Макфол.

"Русские, украинцы, они все одинаковые, не так ли? Их языки в основном одинаковы, не так ли? <…> ". Такими категориями рассуждают даже ученые и профессора", — сказал Макфол.

Как указал экс-дипломат, многие американские специалисты помнят, что и Россия, и Украина ведут свою историю с единого Древнерусского государства.

Макфол выразил мнение, что Вашингтон вместе с Киевом должны реализовать некую образовательную программу, с помощью которой мир обучат новой истории Украины.

Майкл всегда был хорошим парнем, и профессором в Стэнфорде был просто блистательным. Студентки просто млели на его занятиях.

Когда он работал в центре Карнеги, полмосквы ходило у него в приятелях, и когда он вернулся в Москву уже как посол, то естественно начал встречаться со своими друзьями – что конечно было грубейшим нарушением дипломатического протокола. Сначала надо было в МИД съездить…

Сейчас почти все, кто встречался тогда с Майклом, либо убит, либо в эмиграции, либо сидят… Кто-то в ФСБ сделал карьеру на раскрытии сети агентов влияния, хотя что там раскрывать – никто ж не прятался…

А Макфол, имевший шанс стать самым выдающимся послом США в Москве, и даже потом возглавить всю американскую дипломатию, потерпел сокрушительное фиаско.

И сейчас перебивается фейками о российской и украинской истории.

Майкл, основатель Москвы был киевским князем. Первый самодержец Восточной Руси был его сыном и тоже киевским князем. И Путин тут совершенно ни при чем.

Галич возвысился на противостоянии с Киевом и стал полностью самостоятельным лишь в результате монгольского разорения Руси. Но став европейским государством, быстро утратил государственность, как и практически уничтоженный монголами Киев, войдя в состав Литвы, стал просто "окраиной", но подарив литовским властителям титул "великих князей". И русский язык, который больше 200 лет и был официальным языком Великого княжества Литовского. Которое было вовсе не маленькой нынешней Литвой на месте Жемайтии, а мощным средневековым государством, с православным митрополитом, восточная граница которого проходила вблизи Можайска и Волоколамска. Наследником которого является нынешняя Белоруссия.

Ученые в США это прекрасно знают, и знают куда больше – не мне, репортеришке, учить историков. Но и не Майклу Макфолу – у него ведь тоже другая специализация…

Хотя Стэнфорд, и особенно находящийся на его территории Институт Гувера, так сказать, внешние мозги ЦРУ, славится альтернативной историей – не только Украины. Лет 20 назад вывез я оттуда толстенный том истории Казахстана – ну очень интересная история…

 А.Б.



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